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考選部專技高考放榜　中華醫大職業安全衛生系學生表現耀眼

▲專技高考放榜，中華醫大職安系學生陳嘉彌、鄭鈺騰、謝松廷和系友杜昇峯如願上榜，校長孫逸民（左）和系主任蔡忠融（右）頒發優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲專技高考放榜，中華醫大職安系學生陳嘉彌、鄭鈺騰、謝松廷和系友杜昇峯如願上榜，校長孫逸民（左一）和系主任蔡忠融（右一）頒發優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

考選部專門職業及技術人員高等考試日前放榜，職業衛生技師和工業安全技師台南考區僅6人上榜，中華醫事科技大學職業安全衛生系包辦了4人，其中有3位還是在校生，1位是去年畢業的系友，亮眼表現令系上師生振奮。

▲專技高考放榜，中華醫大職安系學生陳嘉彌、鄭鈺騰、謝松廷和系友杜昇峯如願上榜，校長孫逸民（左）和系主任蔡忠融（右）頒發優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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特別是去年才創下全國最年輕雙甲級職安衛管理技術士的在學生陳嘉彌，這次再通過職業衛生技師高考，引來台積電主動向系上獵才。

中華醫大4位上榜的高考職業衛生技師和工業安全技師分別是，目前就讀二技的陳嘉彌、鄭鈺騰，就讀碩士班的謝松廷和去年甫取得碩士學位的系友杜昇峯。其中，陳嘉彌、鄭鈺騰和杜昇峯是通過職業衛生技師高考；謝松廷則是通過工業安全技師高考。獎勵學生和系友的優秀表現，系主任蔡忠融除了安排4人齊聚一堂與學弟妹和同學分享準備考試的經驗外，也代表系上頒發優秀學生獎勵金。校長孫逸民親自到場為他們的亮眼表現喝采，豎起大拇指稱讚。

蔡忠融主任表示，專業證照是就業的最好保證，為讓學生畢業後有更好的出路，在學期間配合系上課程規劃開設證照輔導課程，鼓勵同學踴躍報考，有不少人在學期間就取得技術士證照，升讀二技或研究所繼續向高考挑戰。

這次高考上榜的4人，就有3人在學中，其中，就讀二技的陳嘉彌同學，繼拿下110年度勞動部全國最年輕職業衛生管理和職業安全管理雙甲級管理技術士後，今年更上一層樓錄取考選部職業衛生高考技師。同樣也是就讀二技的鄭鈺騰同學，去年剛從華醫職安科五專畢業，在專科時期已考取乙級職業安全衛生管理技術士證照，直升二技第一次應考技師高考即上榜，表現優秀。此外，目前就讀職安碩士班二年級的謝松廷同學，就讀碩一就已考取職業衛生技師高考，升碩二再通過工業安全技師高考，研究所2年高考雙技師達標，被同學視為楷模。而去年碩士班畢業的杜昇峯系友，大學讀的並非職安系，就讀碩士班期間主動加修大學部考照課程，今年第一次參加技師高考即金榜題名，殊為不易。

蔡忠融主任指出，職業安全和職業衛生、工業安全等意識抬頭，無論是技術士或技師在業界都相當搶手，學生的優秀表現引來不少業界主動向系上延攬人才，最近就有台積電主管主動向系辦指名想延攬陳嘉彌，也有其他業者也來電請系上推薦人才，還未畢業就已掀起求才熱。

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