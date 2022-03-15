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快訊／擴大援助烏克蘭難民　外交部再捐新台幣3.22億元

▲▼吳釗燮與歐洲駐台機構及民間代表在台灣第一高峰玉山背景圖前合影聲援烏克蘭。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮與歐洲駐台機構及民間代表在台灣第一高峰玉山背景圖前合影聲援烏克蘭。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，大批烏克蘭人民流離失所、逃往鄰國，經聯合國難民署統計，烏克蘭難民總數已達280萬人。外交部長吳釗燮15日下午代表我國政府宣布第二波即時援助難民行動；我國將分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，上述五國加總為1150萬美元（約新台幣3億2200萬）。有關波蘭部分，加計3月7日第一次宣布捐贈的1億新台幣（折合約350萬美元)，我國對波蘭單一國家的捐贈款累積達1000萬美元（約為新台幣2億8000萬）。

外交部說明，上述捐款將由我國相關駐館透過駐在國政府轉致其指定或建議的民間救援組織，以便迅速協助逃往歐洲各國的烏克蘭難民。

外交部表示，捐贈儀式邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）、財團法人台灣世代教育基金會匈牙利籍高級研究員馮儒莎博士（Dr. Zsuzsa Anna Ferenczy），以及立陶宛在台僑胞代表歐淑娜女士（Aušra Andriuškaitė）觀禮見證。

吳釗燮強調，台灣與歐盟暨會員國團結一致，嚴厲譴責俄羅斯擴大對烏克蘭戰爭的行徑，造成無辜人民傷亡；在戰爭艱難時刻，台灣人民愛心源源不斷，我國政府部門快速結合民間力量，展現高效率，積極援助烏克蘭難民，期望透過台灣民眾傳達的愛心，為在戰火中的難民帶來希望與重建家園的力量。

高哲夫表示，高度肯定台灣政府與人民的善意與慷慨援助，此份情義令人敬佩感動，言語難以形容，俄羅斯入侵烏克蘭已造成嚴重的人道危機，數以百萬計烏克蘭難民被迫流離失所，逃往波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛等歐盟會員國，歐盟將全力協助安置照護難民。他強調，在這危急時刻，台灣人民與政府以實際行動展現對人道主義的關懷，再次彰顯台灣是歐洲自由民主的堅實夥伴。

外交部代表政府再次感謝各界熱烈響應捐款及捐贈物資，對國人發揮的愛心表達最高的敬意；外交部規劃於近日將宣布另一波醫療用品及民生物資捐贈給斯洛伐克。

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