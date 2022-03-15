快訊／家樂福倉儲大火散惡臭！仁美國中師生「身體不適」緊急停課

▲家樂福楊梅物流中心大火，黑煙竄天遠在數十公里可見。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

家樂福楊梅物流倉儲14日發生大火，整個廠房全面燃燒，粗估至少損失30億元，目前仍在殘火處理中。此外，火警也造成周遭空氣嚴重汙染，鄰近廠房500公尺的仁美國中甚至有師生因此身體不適，校方也緊急決定，下午1時起及16日停課，「並立即啟動線上教學。」

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教育局表示，因楊梅家樂福倉儲大火，目前廠房內部仍悶熱，消防局必須破壞建築物才能處理，但在翻攪過程中引發塑膠焦味惡臭，讓臨近500公尺的仁美國中師生身體不適，因此基於師生健康考量，今下午1時起及明天停課，並立即啟動線上教學，後續是否持續停課，會視火災現場處理狀況決定。

另周邊幾所可能受空污影響的學校確認狀況，如高榮國小、瑞埔國小、楊明國小、瑞梅國小、義興國小、平興國小、中平國小、平興國中、頭洲國小等均回報目前空氣品質狀況都還好，無須停課，學校仍進行班級門窗緊閉、停止戶外活動、全日配戴口罩等措施。

此外，今日下午3時21分時，也有不少桃竹網友收到國家警訊通知，「15:00您所在的地區因家樂福大火空品不良，建議留在室內，減少戶外活動！」也引發網友熱議，「我住鶯歌也收到」、「遠在湖口也收到了」、「竹北收到」、「三峽也收到」、「昨天就該警報了吧，我也有收到」。