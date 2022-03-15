家樂福倉儲一把火至少燒掉30億　鄭文燦證實起火點在棧板區

▲桃園市長鄭文燦15日表示，針對家樂福楊梅物流倉儲大火案，是否有人為或是其他原因以實際調查為準，未來若需重建需以更高標準設計。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對家樂福楊梅物流倉儲14日發生大火案，桃園市長鄭文燦15日受訪時表示，這場大火目前仍在殘火處理中，家樂福倉儲占地約7萬平方公尺（約2.1萬坪），未來若要重建需以更高的標準設計；至於大火原因是人為或是其他因素，目前正在進行火場清理調查，會以實際調查為準。

鄭文燦今天上午出席桃園國際兒童藝術節，針對媒體提問有家樂福楊梅物流中心大火時指出，這場大火發生時濃密黑煙直竄天際，經搶救後目前仍在殘火處理中。家樂福楊梅物流中心啟用約8個月，占地約7萬平方公尺，是家樂福在亞洲地區最大規模示範倉儲，物流中心在自動化倉儲投資近30億元。

▲桃園市家樂福物流楊梅廠14日發生大火，現場濃煙竄燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，這次起火區域大概是倉庫後方棧板區，起火燃燒後導致倉儲塌陷，起火原因是人為或其他因素，目前正在進行火場清理調查，我們會以實際的調查為準。

媒體詢問，市府成立防災專案小組安全會著重什麼？

鄭文燦強調，大型倉儲物流業要通過公安與消防檢查，有特別請家公司福評估未來倉儲物流重建時，是否考慮分艙分流，做更多的防火的區隔，這部分家福公司表示會考慮。另外就防災設計與救災演練，以及包括我們在做的災防演練、人員整備等等，我覺得都需要加強。這些都是領導性廠商，尤其是像家樂福，它的倉儲在全台都有，他們應該會用更高的標準來設計重建的倉儲。

【更多新聞】

►快訊／桃園燒不停！家樂福倉儲才大火 幼獅工業園區今又竄焦煙

►桃園男拒攔查逃逸連撞3車！橫卡分隔島糗大 安毒藏油箱蓋

►桃機311大停電「元凶抓到了」！現場留油壓剪 2工人認盜剪電纜