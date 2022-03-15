15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」：快逃啊

▲新竹也收到空品不良的簡訊。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（15日）下午3時21分時，不少網友收到國家警訊通知，本以為是地震嚇一跳，結果訊息顯示「15:00您所在的地區因家樂福大火空品不良，建議留在室內，減少戶外活動！」

PTT的Gossiping上，一票鄉民也傻眼問卦，「第一次收到，還蠻酷的耶，在中壢但不知道是哪間，目前空品沒有很差啊？」「我收到空污警報提醒，要我不要出門，盡量在室內，從昨天開始就一直有眼睛就看得到的懸浮微粒，桃園是不是要爆炸了，快逃啊」。

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底下網友也紛紛回報，「被你搶先了，正要問，我住鶯歌也收到」、「遠在湖口也收到了」、「竹北收到」、「三峽也收到」、「昨天就該警報了吧，我也有收到」。

本站報導，針對家樂福楊梅物流倉儲14日發生大火案，桃園市長鄭文燦15日受訪時表示，這場大火目前仍在殘火處理中，未來若要重建需以更高的標準設計。據悉，家樂福楊梅物流中心啟用約8個月，占地約7萬平方公尺，是家樂福在亞洲地區最大規模示範倉儲，物流中心在自動化倉儲投資近30億元。

鄭文燦也指出，這次起火區域大概是倉庫後方棧板區，起火燃燒後導致倉儲塌陷，起火原因是人為或其他因素，目前正在進行火場清理調查，我們會以實際的調查為準。