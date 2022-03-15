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倉儲大火引以為戒　台南市消防局加強消防安全檢查

▲台南市消防局第二大隊大隊長丁春能，帶隊前往轄內台灣宅配通及新竹物流，　進行消防安全設備抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊大隊長丁春能，帶隊前往轄內台灣宅配通及新竹物流，　進行消防安全設備抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

桃園市家樂福物流倉庫14日發生大火，桃市共出動44車144人，歷時將近6小時後撲滅，濃煙數公里外可見，5000多坪廠房付之一炬，有鑑於此，台南市消防局即刻進行類似場所消防安全檢查。

▲台南市消防局第二大隊大隊長丁春能，帶隊前往轄內台灣宅配通及新竹物流，　進行消防安全設備抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第二大隊於3月15日，由大隊長丁春能帶隊前往轄內物流倉庫（台灣宅配通及新竹物流）　進行消防安全設備抽查，此次檢查針對場所消防安全設備進行測試，同時檢查場所的逃生出口路線標示是否明確，安全門及逃生通道有無阻擋，嚴格把關場所安全，為市民築牢第一道防線，確保業者生命財產安全；經大隊安檢小組人員檢查抽測其消防安全設備之火警警報系統、室內消防栓等功能皆正常。

▲台南市消防局第二大隊大隊長丁春能，帶隊前往轄內台灣宅配通及新竹物流，　進行消防安全設備抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於近期重大火災頻傳，市長黃偉哲溫馨提醒各廠方與作業人員，處處留意，時時謹慎，多一道防災工作，就能多一分保障。

▲台南市消防局第二大隊大隊長丁春能，帶隊前往轄內台灣宅配通及新竹物流，　進行消防安全設備抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒民眾，雖倉儲建築物用途單純，為有效防範火災，請遵守｢5不1沒有，電氣火災遠離我｣原則，防範電氣火災「四不一沒有」：1、 用電「不」超載：同一插座或同一條電源延長線，切記不可插接多個用電器具（尤其電熱產品），以免因負荷過大造成電線或插座發熱情形。2、 電線「不」折損：拉扯（易造成內部電線斷裂）、擠壓（除會使內部電線斷裂外，亦可能使外覆的絕緣層損傷）等均會造成電源線短路，養成良好的使用習慣可降低電源線的損傷。

▲台南市消防局第二大隊大隊長丁春能，帶隊前往轄內台灣宅配通及新竹物流，　進行消防安全設備抽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3、 可燃物「不」擺放：電器產品包含所有的電熱品、電源延長線等周邊，均不可擺放可燃物（紙張、衣服等），避免接觸熱引起火災，或電線短路後引燃造成擴大延燒。 4、 插頭不用「不」插：「拔掉插頭」就是切斷電氣火災發生的源頭，而且家中因沒有拔掉插頭而浪費的待機電力，約佔總耗電量3~11%，因此除了需24小時使用的家電（如電冰箱）之外，其他電器不使用時應將主電源關閉或將插頭拔掉，可以節約用電減少電費支出，更能防止火災發生，一舉數得。

消防局二大隊指出，妥善管理倉儲內火源，必能降低火災案件發生。並呼籲民眾提升居家及倉庫消防安全，共同建構不易起火之生活習慣及環境。

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