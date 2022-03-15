衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

▲敘利亞政府軍在伊德利卜市（Idlib）舉行結訓閱兵式。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《衛報》今（14）日報導，俄國已經招募超過4萬名敘利亞民兵，預計投入烏克蘭戰場。但是，受徵召者並非志願，而是被俄方祭出的「薪水及特權」吸引報名；儘管目前尚未抵達前線，但約400人已經在俄羅斯境內、靠近烏克蘭邊境的軍營接受訓練。

人權組織「敘利亞人權瞭望台」（SOHR）總部位於英國，多年來持續追蹤報導敘利亞內戰。他們指出，敘利亞首都大馬士革及第一大城阿勒坡（Aleppo）各政府機構正在協助俄羅斯進行徵兵活動。

「敘利亞人權瞭望台」認為，由於俄軍承受重大傷亡，所以才試圖徵召敘利亞民兵，而此看法與一名烏克蘭政府顧問稍早發表的評論一致。

敘利亞內戰2014年開打至今，俄國介入並且派兵支持總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權。外媒近日披露，俄軍在敘利亞開設14個招募中心，雇用大量傭兵，但月薪條件僅約300至600美元（約台幣8556至1萬7113元）。至於同樣求助海外的烏克蘭，目前已有2萬名外籍士兵自願投入前線。

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