　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯前總理超勇開嗆　烏俄戰事奪人性命

▲▼ 俄羅斯前副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德佛柯維奇曾於2012年至2018年擔任俄羅斯副總理。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯前副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）近期受訪時譴責烏俄戰爭，直言戰爭是最糟糕的事情，「戰火不只是奪人性命，扼殺夢想與抱負」，原先擁有的關係與聯繫都將連帶被凍結摧毀。

BBC報導，德佛柯維奇曾於2012年至2018年擔任俄羅斯副總理，也當過時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的首席克里姆林宮經濟顧問。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，他在俄羅斯境內一處秘密地點接受美國媒體「瓊斯夫人」（Mother Jones）採訪。

德佛柯維奇說，「戰爭是人生中最糟糕的事，任何戰爭、任何地點，包括現在這場戰爭……戰爭不僅僅奪走寶貴性命，扼殺夢想及抱負，凍結摧毀關係與連繫。」

德佛柯維奇現擔任世界西洋棋聯合會（FIDE）主席。就在3月，世界西洋棋聯合會成員一致譴責俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄羅斯及白俄羅斯棋手參賽。

►「加拿大狙神」驚爆陣亡！傳參戰僅20分鐘被炸死　本人報平安了
►俄軍空襲距波蘭邊境僅20km　英衛生大臣警告：碰到北約領土就開戰
►激戰畫面曝！烏克蘭「遙控砲」射爆俄軍坦克　死守圍城馬力波

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
全城居民不得出門！　東莞封城再升級「住宅區封閉」
某科技公司員工控霸凌！忍2年「頂樓開直播」哭喊：一直強逼我
幕後／4月兵役評估「延長9至12個月」！　訓練更精實
快訊／高雄又停電了！　2000戶受影響
快訊／又停電！中和2127戶「摸黑39分鐘」
23歲辣模痛罵普丁！　一個月後「慘成箱屍」
蕾神、王力宏後天「開庭對決」！　視訊爭3子女
快訊／五分埔女店員「高病毒量」KTV歡唱　基市府急匡列9人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5寶媽爬上懸崖堅稱「我不會有事」　女兒拍完照慘墜18公尺高身亡

日本最難唸港口地址　眾人眼神死：15字繞口到讀不出來

英國防高層：俄軍可能10至14天後達極限　烏軍抵抗戰力將反超

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

媽媽比她還正！差20歲女兒男友人嗨了　忍不住調情「準岳母」

澤倫斯基溫情喊話俄士兵「何需戰死？」　保證投降可獲人道對待

澳荷向國際民航組織提告　究責俄羅斯擊落馬航MH17客機

俄羅斯前總理超勇開嗆　烏俄戰事奪人性命

女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光

哈佛男大生熬夜3天架網站　為烏克蘭難民找住宿！全球上萬房東響應

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

5寶媽爬上懸崖堅稱「我不會有事」　女兒拍完照慘墜18公尺高身亡

日本最難唸港口地址　眾人眼神死：15字繞口到讀不出來

英國防高層：俄軍可能10至14天後達極限　烏軍抵抗戰力將反超

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

媽媽比她還正！差20歲女兒男友人嗨了　忍不住調情「準岳母」

澤倫斯基溫情喊話俄士兵「何需戰死？」　保證投降可獲人道對待

澳荷向國際民航組織提告　究責俄羅斯擊落馬航MH17客機

俄羅斯前總理超勇開嗆　烏俄戰事奪人性命

女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光

哈佛男大生熬夜3天架網站　為烏克蘭難民找住宿！全球上萬房東響應

蘇貞昌罵立委是猴子　蔣萬安斥：民主最壞示範

5寶媽爬上懸崖堅稱「我不會有事」　女兒拍完照慘墜18公尺高身亡

日本最難唸港口地址　眾人眼神死：15字繞口到讀不出來

英國防高層：俄軍可能10至14天後達極限　烏軍抵抗戰力將反超

千戶造鎮案領軍　高雄329檔期總銷近千億創5年新高

最後一家黃亞細肉骨茶熄燈了　新加坡三大品牌在台實體店剩松發

懶得跑行程　她激推「飯店旅行」試1次就愛上！釣出同好曝口袋名單

小S親解「大S退演藝圈真相」　曝媽媽爆氣轉折：她誇歐巴帥

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

農地違章工廠納管大限將至　蘇貞昌：政府沒有要找麻煩

國際熱門新聞

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

烏克蘭：烏俄雙方最快2週內簽署和平協議！

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

中國犯台後果　專家：西方不會祭俄式經濟制裁

網路上痛罵普丁　23歲辣模慘成箱屍

驚悚人獸交！他性侵鱷魚寶寶片噁翻法官

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

烏俄第4輪談判「技術暫停」

俄軍狂轟醫院！孕婦下身噴血「母子雙亡」

美中高層激烈對談7小時　關切台海情勢中俄結盟

「歐洲最大核電廠」發生爆炸　烏克蘭控俄軍蓄意破壞

更多熱門

相關新聞

男大生架網站為難民找住宿　全球上萬房東響應

男大生架網站為難民找住宿　全球上萬房東響應

美國哈佛大學一名19歲男大生自學程式設計，2年前架設統計全球各國新冠確診數、死亡數等數據的網站，成為全球最大新冠肺炎資訊網站之一。如今為了被迫逃離家園的200萬烏克蘭難民，他不眠不休3天架設網站，幫助他們尋找臨時住所。他稍早也在推特上表示，全球已有上萬名善心房東響應。

基輔郊區被轟爆　最新衛星影像曝光　

基輔郊區被轟爆　最新衛星影像曝光　

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

北約在挪威大規模軍演！據俄邊境200英里

北約在挪威大規模軍演！據俄邊境200英里

飛彈在眼前爆炸　基輔巴士被炸成火球

飛彈在眼前爆炸　基輔巴士被炸成火球

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武Arkady Dvorkovich

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面