民調：7成人願為保衛台灣而戰！6成9支持「義務役期延長」

▲史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會15日發表「烏克蘭戰爭與台海安全」民調。民調顯示，在美國不支援的情況下，只有34.7%的人認為台灣有能力單獨抵擋中國的軍事行動；但在保衛台灣安全的態度上，若中國對台動武，有高達70.2%的人表示願為保衛台灣而戰。

根據民調，俄烏戰事爆發後，許多人將台灣與烏克蘭的處境相比，還出現「今日烏克蘭，明日台灣」的說法，但僅有26.1%的人認同此說法，高達61.6%的人不認同。對於烏克蘭爆發戰爭會否引發中國想加快統一台灣的步伐，有62.4%的人認爲不會加快，僅25.5%認為會加快。

▼僅3成多受訪者認為台灣有能力單獨抵擋中國的軍事行動。（圖／台灣國際戰略學會）



台美關係方面，民調指出，對於美國是否會在兩岸發生戰爭時出兵協助台灣，有42.7%人認為美國會出兵協助，47.3%認為不會。值得注意的是，據該協會2020年10月發表的台海安全民調，當時有55.1%的人認為美國會出兵協助台灣，顯示近兩年民眾對美國派兵支援的信心有所改變。

兩岸局勢方面，若在美國不支援台灣的情況下，認為台灣有能力單獨抵擋中國軍事行動的人只有34.7%，認為沒有能力單獨抵擋的則有56.2%。不過，在民眾保衛台灣安全的態度方面，若中國對台灣採取軍事行動，有高達70.2%的人表示願意為保護台灣而戰。

▼7成人願為保衛台灣而戰。（圖／台灣國際戰略學會）

兵役制度也是近期國人關注焦點，對於號稱「史上最硬」的後備軍人教召新制，有70.4%民眾表示支持，有19.1%表示不支持。對於「國軍延長義務役役期」的議題，同樣有近7成（69.6%）民眾表示支持，21.0%表示不支持。整體而言，多數民眾對目前實施及討論中的國軍徵召制度皆表認同。

本次民意調查委由山水民意研究股份有限公司執行。民調以全台地區（含離島）年滿20歲以上民眾為調查訪問對象，民調訪問期間為2022年03月11日至03月13日；共完成1076份有效樣本數，其中市內電話完成539份、手機電話完成537份。

▼6成9的受訪者支持延長義務役役期。（圖／台灣國際戰略學會）

