俄羅斯首認軍官陣亡　他才剛打給老婆「當天就戰死沙場」

▲俄羅斯軍事情報官員在馬力波陣亡。（圖／翻攝自推特@farukonalan）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭將近3周，仍未有顯著成果，甚至不斷傳出高級軍事官員和將領陣亡的消息。俄羅斯首次證實，俄軍總參謀部情報總局（GRU）一名情報官員在烏克蘭港市馬力波（Mariupol）遭殺害，當天妻子才剛和他通完話，沒想到晚間就收到死訊。外媒報導，已有12名俄軍指揮官陣亡，其中包含3名重要將領。

根據《每日郵報》報導，隸屬GRU的31歲情報官格魯什查克（Alexey Glushchak）上尉來自西伯利亞秋明市（Tyumen），是馬力波前線最新一名陣亡的重要軍事官員，但俄方聲明，「由於軍事行動嚴格保密，這位秋明英雄的死亡情況將不會公開。」據悉，格魯什查克在婦女節當天曾和妻子與母親通電話祝賀，但同一天晚上，家人就接獲死訊。

俄媒照片顯示，格魯什查克留下一名孩子而離世後，受俄羅斯當局以盛大的榮譽軍禮送行與安葬，並將被追授軍功勳章。報導稱，俄羅斯向國內隱瞞了遭入侵行動波及的數千名罹難者，只公布了包含幾名將軍在內的少數陣亡者，本次是莫斯科首度證實有情報官員陣亡。

Golpe a Putin! Cae en Ucrania el capitán de la inteligencia militar rusa Alexey Glushchak



Alexey se suma a la lista de militares y altos cargos rusos abatidos. Era un espía de la agencia de inteligencia militar rusa GRU y encontró la muerte en la brutal batalla en Mariupol pic.twitter.com/mYxqrLk6Yj — Bravo1970 (@Bravo19703) March 14, 2022

報導指出，烏克蘭先前擊斃的俄軍將領包括第41集團軍少將副指揮官格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov），第41集團軍另一名副司令、兼任第七空降突擊師指揮官的蘇霍維茨基（Andrei Sukhovetsky），以及第29軍團司令卡列斯尼科夫少將（Andrei Kolesnikov）。有西方官員認為，高級將領親上火線督戰的情況，可能代表俄軍前線已經亂了陣腳。

A RUSSIAN spy captain was killed during a top-secret operation in Ukraine meaning Vladimir Putin has now lost a total of 12 commanders in the invasion.

GRU military intelligence spy Captain Alexey Glushchak, 31, from Tyumen in Siberia, died in the carnage in Mariupol pic.twitter.com/Fnp6OT2TIL — Chootchy Face (@chootchyface) March 14, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》