俄軍空襲距波蘭邊境僅20km　英衛生大臣警告：碰到北約領土就開戰

▲位於烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的國際維和與安全中心（IPSC）慘遭轟炸。（圖／翻攝自推特）



記者吳美依／綜合報導

俄軍13日空襲烏克蘭西部利維夫（Lviv）的國際維和與安全中心（IPSC），造成至少35死134傷，由於此地距波蘭邊境僅12英里（約20公里），引發戰事擴大的擔憂。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）14日警告，一旦俄軍對北約領土展開任何形式的攻擊，「即使只有一名俄兵的腳指頭進入北約領土，我們都將與俄羅斯開戰。」

賈維德表示，英國及北約盟友打從一開始就清楚表明，「觸及北約領土，對北約領土做出任何形式的攻擊，或者造成重大影響，我們都會做出重大回應。」他還提到，俄軍轟炸醫院的行為等同戰爭罪，並且「讓我滿腔怒火」，「這是駭人的暴行，普丁最終將被國際法庭追究責任。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）13日表示，俄軍飛彈不會只落在烏克蘭，遲早也會飛進北約領土，除非在烏克蘭上空設立禁飛區。他說，自己去年就明白告訴北約領導人，若不對俄羅斯祭出預防性的嚴厲制裁，俄羅斯將會入侵烏克蘭，「我們是對的，現在同樣情況又再次出現了。」

澤倫斯基警告：北約遲早被俄軍飛彈轟炸！ 要求對烏克蘭設禁飛區

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