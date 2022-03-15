北約在挪威舉行大規模軍演！3萬名士兵參加　距俄邊境不到200英里

▲美國軍隊今年3月在拉脫維亞的軍事基地參加軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍13日攻擊距波蘭邊境僅20多公里的國際維和與安全中心，讓備受威脅的波蘭外長直呼這是挑釁，表示俄軍此舉無疑是威脅北約（NATO）。在西方世界與俄羅斯緊張局勢升溫之際，北約14日按照先前計畫，在挪威展開「2022酷寒反應」軍事演習，近3萬名士兵參加，距離俄羅斯邊境不到200英里（約322公里）。

根據《新聞周刊》（Newsweek）、《法新社》，北約每2年會在挪威舉行一次「酷寒反應」軍事演習，會在8個月前公佈，範圍跨足至北極圈以內，不過會與俄羅斯邊境保持距離，而非北約成員國的瑞典、芬蘭也一起加入演習。而今年的演習從3月14日持續至4月1日，約有來自27國的3萬名士兵、220架軍機、50多艘戰艦加入。

報導強調，雖然這場演習是早在俄羅斯入侵烏克蘭以前宣佈的，但今年的軍事演習格外具有更大的重要性。挪威國防大臣埃諾克森（Odd Roger Enoksen）表示，「舉行軍演絕不是因為俄羅斯息及烏克蘭，而是因為考慮到當前的背景。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美國從今年1月起便為這場演習做準備，包括從北卡羅萊納州的一處軍事基地運來200輛軍用車輛、攻擊與突擊用戰機，以及其他裝備，而目前約有3000名海軍陸戰隊參加這場演習。

另外，波羅的海國家要求北約考慮永遠向其駐守軍隊、而非輪流佈署，因為一旦俄軍不停止在烏克蘭的行動，則可能會進入其他國家。愛沙尼亞某步兵旅負責人梅利洛上校（Andrus Merilo）表示，「烏克蘭只是俄羅斯其中一個『中間目標』，北約應為俄羅斯進一步進犯歐洲做好準備。」

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