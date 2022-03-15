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勞動部「產業新尖兵」助青年就業　躍升跨領域關鍵人才

▲勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，6月30日前報名還可領「學習獎勵金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，6月30日前報名還可領「學習獎勵金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，開設電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等超夯五大領域課程，除補助參訓青年全額訓練費用，於今年6月30日前報名還可領「學習獎勵金」，鼓勵青年儘速報名累積職能，成為熱門重點產業前瞻人才。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，新冠疫情雖影響國內部分產業，但也同步提升對於AI、數位轉型及資訊科技等人力需求，產業新尖兵計畫結合轄內的大專院校、財團法人與工商團體，聚焦未來重點發展產業開設專業培訓課程，協助對新產業有興趣的待業青年習得專業技能，成為重點產業新力軍。

▲勞動部為協助待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，6月30日前報名還可領「學習獎勵金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟補充，該計畫補助對象為15歲至29歲的待業青年，為減輕青年訓練負擔，勞動部將補助全額訓練費用最高10萬元，於6月底前報名還提供「學習獎勵金」，每月可領8,000元、訓期最高可領到9.6萬元；雲嘉南分署自109年執行迄今，已協助逾1800名青年朋友習得新技能與業界快速接軌。

大學就讀歷史系的廖家彬，畢業後對踏入職場感到迷惘，故希冀先提升職能與產業銜接，無意間發現產業新尖兵課程資訊，就立即報名了「GMP品保暨智慧資訊系統人才培訓班」，結訓後不僅順利考取ERP證照，更無縫接軌應聘上資訊科技公司，他表示新尖兵計畫除減輕學習上的負擔，也讓毫無資訊背景的他，跳脫框架成為跨領域資訊人才。

雲嘉南地區將陸續開辦逾35班課程，課程專業新穎包含全端工程師、五加二大數據運用、太陽能光電設置、電力電子與機電自動化及AI、Big_Data、FinTech技術培訓等，歡迎青年朋友上台灣就業通產業新尖兵計畫網（https://elite.taiwanjobs.gov.tw/）查詢報名，另大專院校、財團法人與工商團體等辦訓單位如要申請開辦本計畫課程，可洽詢專線（06）6985945轉1425由專人為您服務。

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