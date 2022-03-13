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黃偉哲重視青年朋友聲音　凝聚青年智慧讓台南持續進步

▲台南市長黃偉哲重視青年朋友聲音，凝聚青年智慧讓台南持續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲重視青年朋友聲音，凝聚青年智慧讓台南持續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為吸引更多青年參與公共事務，鼓勵青年發聲，提供提案輔導服務，市府青委涂菀茜、郭欣雅，號召青年伙伴共同提案，獲教育部青年發展署「Let's Talk」青年好政計畫策勵金，在清景麟巴克禮接待中心舉辦的「解密！網路社群焦慮，如何因應？」青年審議活動。

▲台南市長黃偉哲重視青年朋友聲音，凝聚青年智慧讓台南持續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲親自到場與青年互動，教育部青發署副署長王育群也特別南下鼓勵青年朋友，市府青委涂菀茜、郭欣雅、陳薇伊、張嘉文、林韡勳、葉政忠等人，透過以審議帶領，與青年對話，凝聚青年智慧，讓台南市府持續進步。

市長黃偉哲表示，隨著時代演進，大家對網路依賴及資訊傳播參與的需求隨之增加，透過公共政策議題參與，雙向交流，青年朋友對市府在交通問題或特色公園提供寶貴意見，感謝教育部青年署的支持，也感謝市府研考會及各位青委，期待台南市政府更精進。

▲台南市長黃偉哲重視青年朋友聲音，凝聚青年智慧讓台南持續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，青年議題是市府關注的焦點，為推動青年參與公共事務，市府辦理青年論壇、線上培力、提案輔導、公共政策創意提案賽，提供青年培力及輔導，其中成功輔導3個青年團隊申請教育部青年發展署Let's Talk青年好政計畫。

本次是青委第2年成功申請教育部計畫，期待能引領更多青年發聲，成為青年意見交流平臺，期許年輕的世代透過發聲、聆聽、對話共創共好，讓城市持續進步。

今年教育部青年好政計畫在台南共有5場實體場次，場次僅次於台北市，顯見台南青年公共審議量能，本活動近40名18至35歲的青年對於網路過度依賴、錯失恐慌症(FOMO)、隱私曝露焦慮等問題，透過審議模式釐清問題、尋找解方，包括使用手機、網路社群的時間、頻率是否會影響心理狀況？無法即時掌握熱議話題是否讓人有錯失恐懼(FOMO)？等網路產生的相關心理問題進行探討。

▲台南市長黃偉哲重視青年朋友聲音，凝聚青年智慧讓台南持續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府長期關注青年心理健康議題，除了連結衛生福利部1925(依舊愛我)24小時免費安心專線，另提供40處免費心理諮詢駐點服務，透過佈建「心理衛生中心」，藉由專業心理師陪伴讓心情獲得撫慰及受苦問題的改善。

研考會主委戴偉峻指出，研考會2021年首次提供青年公共參與提案輔導諮詢服務，輔導青年團隊爭取教育部「Let's Talk」計畫經費，共同探討親職壓力、友善育兒措施、網路社群焦慮等面向，藉由計畫申請來實踐公民審議的精神，讓青年勇於說出自己的想法。未來將持續與青年對話，讓市政融入青年的聲音，提供青年公共參與提案輔導服務，號召具有理想、熱誠的青年加入，為社會蓄積創新改變的動能。

本活動舉辦於「清景麟巴克禮接待中心」，清景麟建築團隊以「取之於社會、用之於社會」的理念與精神，致力參與社會教育推展，同時透過實際的行動友善地球環境，每年種植千棵樹苗，促進大自然永續發展；多元發展的清景麟更力挺青年事務，首次與教育部青年好政Let’s Talk團隊攜手，提供與會者最時尚摩登的審議環境，完美演繹「世界咖啡館審議模式」，透過精彩的審議過程，將最棒的政策ideas傳遞給政府。

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