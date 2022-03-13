南台灣最大最多元就業選擇　2022南區就業博覽會近萬人湧入成大

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場，現場 259 家企業提供逾 2.3 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入活動會場，與會學生表示，攤位廠商提供內容豐富，逛一整天都逛不完！

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成功大學副校長蘇芳慶表示，成大畢業生長年深受企業青睞，更位居南科這個世界級半導體重鎮，未來持續攜手夥伴學校，共同培育企業所需的專業及跨領域人才。同時也相信結合府城鄰近 11 所大專校院所舉辦的南區就業博覽會，必能為大南方帶來最多元的就業選擇，讓各企業在此找到最合適的人才。

睽違兩年，南台灣最大規模就業博覽會 2022 年再度盛大舉行。本屆徵才類別多元，室內、戶外共計開設 351 個攤位，廠商攤位數創新高。徵才產業類別包含：半導體、光電、國防、製造業、金融、電子電機、電腦、軟體、通訊等。現場台南市政府勞工局、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、法務部調查局台南市調查處等設有聯合服務台，提供完整詳盡的諮詢服務。

放眼全球人才布局，2022 南區就別博覽會現場共計有 128 家國際企業提供境外生就業職缺。境外生招募職缺產業類別包含：半導體、交通、運輸倉儲、光電業、百貨零售流通、不動產、金融業、建築、營造、軟體網路、電子電機、電信通訊、製造業、醫療保健等。

「2022南區就業博覽會」現場徵才活動時間從上午10時開始到下午3時，上午開幕式由 2022 年全國學生音樂比賽特優第一名的成大國樂社演奏揭開活動序幕，國立成功大學副校長蘇芳慶、台南市勞工局局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟，以及台灣應用材料股份有限公司半導體產品處處長裴典智、台灣艾司摩爾股份有限公司招募資深經理周鈺舜經理出席與會。活動現場，台南春陽和煦，氣溫舒適，透過南台灣的好天氣，為大南方的就業熱潮注入温暖與熱情。