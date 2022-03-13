　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南台灣最大最多元就業選擇　2022南區就業博覽會近萬人湧入成大

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場，現場 259 家企業提供逾 2.3 萬個工作機會，吸引近萬名求職與求才者湧入活動會場，與會學生表示，攤位廠商提供內容豐富，逛一整天都逛不完！

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

成功大學副校長蘇芳慶表示，成大畢業生長年深受企業青睞，更位居南科這個世界級半導體重鎮，未來持續攜手夥伴學校，共同培育企業所需的專業及跨領域人才。同時也相信結合府城鄰近 11 所大專校院所舉辦的南區就業博覽會，必能為大南方帶來最多元的就業選擇，讓各企業在此找到最合適的人才。

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

睽違兩年，南台灣最大規模就業博覽會 2022 年再度盛大舉行。本屆徵才類別多元，室內、戶外共計開設 351 個攤位，廠商攤位數創新高。徵才產業類別包含：半導體、光電、國防、製造業、金融、電子電機、電腦、軟體、通訊等。現場台南市政府勞工局、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、法務部調查局台南市調查處等設有聯合服務台，提供完整詳盡的諮詢服務。

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

放眼全球人才布局，2022 南區就別博覽會現場共計有 128 家國際企業提供境外生就業職缺。境外生招募職缺產業類別包含：半導體、交通、運輸倉儲、光電業、百貨零售流通、不動產、金融業、建築、營造、軟體網路、電子電機、電信通訊、製造業、醫療保健等。

▲南台灣最大規模徵才活動「2022 南區就業博覽會」13日上午在國立成功大學光復校區熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2022南區就業博覽會」現場徵才活動時間從上午10時開始到下午3時，上午開幕式由 2022 年全國學生音樂比賽特優第一名的成大國樂社演奏揭開活動序幕，國立成功大學副校長蘇芳慶、台南市勞工局局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟，以及台灣應用材料股份有限公司半導體產品處處長裴典智、台灣艾司摩爾股份有限公司招募資深經理周鈺舜經理出席與會。活動現場，台南春陽和煦，氣溫舒適，透過南台灣的好天氣，為大南方的就業熱潮注入温暖與熱情。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
4個月兵役延長至1年？　總統府回應了
年薪600萬男與女老師論婚嫁　準岳母做這2件事告吹
孟耿如懷孕7個月　驚人野生照曝光
六都誰最美？　鄉民秒選「1縣市」：有紐約感
快訊／北市最新足跡曝！　市府站、郵局、7-11入列
快訊／台南+4！Ct值最低14.5　緊急匡列139人
中一中案引傷痛！美女主播「被老師叫大胸部」全班笑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5大星座近3年會發財　雙子排第二、第一名「沒人能阻擋」！

「比老師壞百倍的人等著你」名醫訓話一中生！美女醫嘆：欺善怕惡

南台灣最大最多元就業選擇　2022南區就業博覽會近萬人湧入成大

年薪600萬科技男與女老師論婚嫁　卻因準岳母做這兩件事告吹

禾馨詐保案逆轉！營運長林思宏吐心聲「清者自清」　網刷一排加油

跟成本無關！麥當勞漢堡「為何分紙包、盒裝？」　5年員工揭密

快訊／台南本土+4！Ct值最低14.5　緊急匡列139人

快訊／台南多處足跡曝光！海底撈、火烤兩吃、美髮店都入列

「停車場比鐵皮屋大3倍」好市多設點苗栗？　縣府揭曉答案

中一中師暴氣開罵「學生頂嘴這1句」　前大法官搖頭了：要尊重老師

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

巨大「女鵝」發現偷拍爆咬手機　媽曝飼養日常勸退：根本小屁孩

烏克蘭軍重回基輔與俄交戰！士兵怒：會把這些混蛋「清零」

吳慷仁《華燈3》遭林心如狠掐胸部　小姐們街頭互K⋯她：妖怪在打架XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

5大星座近3年會發財　雙子排第二、第一名「沒人能阻擋」！

「比老師壞百倍的人等著你」名醫訓話一中生！美女醫嘆：欺善怕惡

南台灣最大最多元就業選擇　2022南區就業博覽會近萬人湧入成大

年薪600萬科技男與女老師論婚嫁　卻因準岳母做這兩件事告吹

禾馨詐保案逆轉！營運長林思宏吐心聲「清者自清」　網刷一排加油

跟成本無關！麥當勞漢堡「為何分紙包、盒裝？」　5年員工揭密

快訊／台南本土+4！Ct值最低14.5　緊急匡列139人

快訊／台南多處足跡曝光！海底撈、火烤兩吃、美髮店都入列

「停車場比鐵皮屋大3倍」好市多設點苗栗？　縣府揭曉答案

中一中師暴氣開罵「學生頂嘴這1句」　前大法官搖頭了：要尊重老師

台中社區設U型鐵杆上鎖　救護車被擋！管委會挨轟：出人命怎麼辦

5大星座近3年會發財　雙子排第二、第一名「沒人能阻擋」！

謝和弦批中一中「恐龍音樂老師」！　怒轟：只限制課本教的超智障

「比老師壞百倍的人等著你」名醫訓話一中生！美女醫嘆：欺善怕惡

新北女墜樓不治　警逐戶查身分…媽媽衝進女兒房間才知出事

唐振剛點名《角頭》2演員出外景　曝私下兄弟情

快訊／台東轎車撞30人遊覽車！駕駛重傷送醫搶救

揪約克夏「走15公里」接爸下班　媽半路掏手機崩潰求救

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

台東透天厝15歲少女墜樓摔雨遮哀號　消防員救援送醫

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

麗喆幼兒園孩子集體受虐　檢方介入偵查

禾馨詐保案大逆轉　專業孕婦鑽漏洞詐千萬

未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　她哭翻1區崩潰了

拾荒婦「紙箱澆水增重」網搖頭：更慘

即／台南多處足跡曝光！

明晚鋒面報到　「降雨熱區」出爐

中一中師生衝突掀熱議！名醫校友點出NG行為

原音重現！他在恩愛加速時喊「領域展開」戳中女友點

今5本土！雙北不明感染+1

捷運手扶梯站左側　她莫名被嗆「沒常識」

「洋鵰」短2cm求診　醫：砍半還贏9成台男

男友戴眼罩%%！衝刺前「喊4字」妹子秒出戲

更多熱門

相關新聞

成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心啟用

成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心啟用

成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心，11日舉行開幕儀式，設有高壓氧單人艙及多人艙各1台，並有傷口整合特別門診及傷口治療室，可提供各式困難傷口處理、衛教、諮詢及高壓氧相關臨床治療，重新打造嶄新治療環境，專業醫療團隊進駐，以病人為中心，為南部地區民眾提供全方位及高品質醫療照顧及服務品質。

花蓮南區第一關　玉里警閉鎖路檢大執法

花蓮南區第一關　玉里警閉鎖路檢大執法

即／台南南區火燒車　消防人員射水搶救

即／台南南區火燒車　消防人員射水搶救

303停電少了5座核三廠電力　中北部電網頻率下降造成停電

303停電少了5座核三廠電力　中北部電網頻率下降造成停電

成大與安永合開「會計學系商業資訊分析產業碩士專班」　今年3月開始招生

成大與安永合開「會計學系商業資訊分析產業碩士專班」　今年3月開始招生

關鍵字：

南台灣南區就業博覽會成大

讀者迴響

熱門新聞

鍾欣凌驚買驗孕棒測第3胎：有就得生

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅宴超狂

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

Albee搭捷運「內褲外露」超丟臉！

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

麗喆幼兒園孩子集體受虐　檢方介入偵查

中一中女師被稱白雲暴怒！本尊親上火線

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

外國網紅爆發「離台潮」　日YTR揭8內幕：很麻煩

禾馨詐保案大逆轉　專業孕婦鑽漏洞詐千萬

烏方曝與俄談判現況　《央視》：已近妥協簽署協議階段

更多

最夯影音

更多
高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰
謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面