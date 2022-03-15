正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

▲金佳悅旗袍突然變短裙，驚呆許多觀眾。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸美女體育主播金佳悅日前主持一場節目時，突然被導播強行要求掀裙子，差點露出內褲，驚呆了螢幕前的觀眾。事件傳開後，節目導播被網友們罵爆，但金佳悅卻出面表示，自己沒有遭到強迫，掀裙子完全是「自願的」。

根據陸媒報導，金佳悅3月8日婦女節當天主持了一場直播節目，但主持到一半，她穿著的長旗袍突然變成了超短裙，可以看見旗袍的下襬被折了一大半上來，大腿露到了根部，甚至差點就要露出內褲。

事件很快在網路上引起大量討論，許多網友都說是導播強行要求金佳悅掀裙子的，還有人揚言要檢舉導播，認為這已經涉及了職場性騷擾。

不過，就在網路上罵聲一片之時，金佳悅卻出面闢謠，她強調，事情的真相是，婦女節當天本來想著節目中以旗袍上身可以有個好寓意，但開場結束之後和化妝小姐姐回看了一下，都認為服裝可能太復古了，和球賽的調性不符，「姐姐就幫我一起折了一下，為了看起來更日常，僅此而已。」

金佳悅還說，然而卻被網路上一幫直男們發了一些評論，說「肯定是被領導先上去了」，這樣的惡俗評論，然後又被微博這種營銷號搬運過來帶節奏，「真的不是大家想的那樣！」

陸媒報導也指出，金佳悅希望大家不要再亂傳了，她知道大家是為了自己好，也很感謝大家對體育節目的支持，「一想到這個節目可能和自己本身的裝扮不符合，於是在中半場的時候，她退下場將自己的裙子折起來變成短裙，沒有其他的意思，就是想讓自己更襯托節目一點。」