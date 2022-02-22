辣媽主播唬弄三立老總手法曝　聯手老公狂A700萬堅稱沒犯法

▲李天怡被發現和老公私設公司賺動物買賣差價，惹毛三立總經理張榮華。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

三立電視《消失的國界》主持人李天怡，受三立總經理張榮華委託，幫「頑皮世界」購買進口長頸鹿、犀牛等非洲動物，卻涉嫌私設公司從中抬高售價，催促頑皮世界提前付款，再從中偷賺美金25萬元(台幣約700萬元)，張榮華得知信任的部屬夥同丈夫A錢大為光火，下令徹查並提告，但據了解，李天怡和丈夫否認犯罪。

三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，為了擴充園區規模，看上李天怡主持節目《消失的國界》，在國外人脈充沛，因此委託李幫忙找管道進口動物，張另指派三立副總高明慧負責相關事宜接洽。

據了解，由於李天怡傳話，要趕快與「亞太印象公司」簽約，否則動物可能被人買走，頑皮世界也因此還沒收到動物，就在2020年到2021年間，陸續支付了數千萬元，在此同時，進口動物的消息傳出，國內外動保團體質疑三立、頑皮世界涉及助長盜獵，高明慧緊急索討非洲合法輸出動物證明未果，趕緊向張榮華回報，交易案因此破局。

▲李天怡老公郭人杰否認A錢，向媒體表示是正常的合約談判。（圖／記者劉昌松攝）

張榮華下令徹查，才發現設立於非洲薩席爾共和國的亞太印象公司，因為登記負責人李吳達，雙方簽約接洽時都沒有引起懷疑，實際上，李天怡的老公郭人杰是公司幕後股東，且李天怡疑似利用張榮華的信任，得知購買動物的底價後，讓亞太印象有機會提高報價，張榮華得知自己信任的部屬，涉嫌私設公司A價差，害頑皮世界白白損失數千萬元，憤而提告。

台北地檢署21日指揮調查局台北市調處，兵分5路發動搜索約談，李天怡對於記者詢問是否遭公司清算，只回答：「謝謝大家，天氣很冷，謝謝大家」，郭人杰則說：「希望不會有任何利用公權力干擾正常的合約談判的現象發生，也請各位記者了解實際的狀況，謝謝。」檢察官訊後依涉嫌背信罪諭令李天怡50萬元交保，郭人杰40萬元，李吳達則是30萬元交保候傳。

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