快訊／三立主播移送北檢　涉A野生動物價差700萬「4字回應」

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快訊／三立主播李天怡深夜移送北檢　涉A野生動物價差700萬

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

有辣媽主播之稱的三立電視《消失的國界》主持人李天怡，2020年間受三立總經理張榮華委託，幫動物園「頑皮世界」進口犀牛、長頸鹿等非洲動物，卻找老公郭人杰、李吳達在非洲海島國家私設公司，以仲介商的角色，抬高動物進口報價，從中侵吞美金25萬元(約台幣700萬元)，檢調21日兵分5路搜索李、郭等3人，22日凌晨陸續移送北檢。

▲▼李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

▲李天怡深夜被移送台北地檢署由檢察官複訊。（圖／記者游宗樺攝，下同）

李天怡曾是《消失的國界》節目主持人兼製作人，涉及侵占案爆發後，已經辭去工作，22日凌晨被移送台北地檢署時，只說：「謝謝大家，天氣很冷，謝謝大家」，她的老公郭人杰則說：「希望不會有任何利用公權力干擾正常的合約談判的現象發生，也請各位記者了解實際的狀況，謝謝。」

▲▼李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

全案起源於三立總經理張榮華，在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，為了擴充園區規模，看上李天怡主持《消失的國界》，在國外人脈充沛，委託李協助幫忙購買進口非洲動物，並與賣方亞太印象公司接洽。

▲▼李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

但這項動物進口案，因為引起國內外動保團體強烈關切，甚至懷疑動物來源涉及非法獵捕，頑皮世界最後宣告放棄，同時發現2020年到2021年陸續支付的上億元，疑有部分流入私人口袋，憤而提告。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲李天怡老公郭人杰希望不要有公權力影響正常合約談判。（圖／記者劉昌松攝）

檢調追查發現，李天怡和老公郭人杰在人口僅9萬人的非洲薩席爾共和國設立「亞太印象公司」，由友人李吳達擔任公司負責人，卻涉嫌刻意抬高野生動物售價，從中獲取不法利益約25萬美元，最後卻連合法出口證明都拿不出來，涉犯背信罪嫌，因此在21日發動搜索約談。

▲▼李天怡。（圖／記者游宗樺攝）

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