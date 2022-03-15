遠離癌症！早發現早治療不是口號　醫：別讓健康權益睡著了

▲台灣乳癌好發年齡有年輕化趨勢，但早期發現可更快治癒。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

癌症位居國人十大死因之冠，近年來也有許多名人、藝人相繼罹癌過世。由於許多的癌症初期沒有明顯症狀，較容易被忽略，往往等到有症狀就醫時又為時已晚。為了不讓憾事發生，醫師建議30歲以上的民眾，應定期為自己安排健康檢查，以利早期發現、早期治療。

藝人朱芯儀自爆罹患乳癌再度喚起女性朋友對乳房檢查的重視，門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，乳癌是是台灣女性好發癌症排名的第一位，臨床上遇過幾位患者年紀都只有23至30歲不等，雖然台灣乳癌好發年齡有年輕化趨勢，但早期發現可更快治癒，尤其乳癌治療不論是藥物種類、跨科團隊合作，整體治療成效都是最好的，提醒婦女朋友應定期檢查，不要耽誤治療的黃金期。



門諾醫院健檢中心主任黃繩龍指出，女性常見的癌症包括乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等，很多女性朋友因為怕痛、害羞而不敢做檢查，其實這是錯誤的觀念。臨床上就曾遇過患者因為生性害羞，從未做過子宮頸抹片檢查，結果因為非經期出血就醫，確診為子宮頸癌。

醫師強調，往往等到有什麼特殊狀況時再就醫檢查，癌細胞可能都已經擴散，治療更困難。因此；他呼籲，不論是單身者、為人妻或是為人母都應該更關心自己的身體，不要再因為不好意思而賠上了自己的健康。

▲婦女朋友應定期乳癌檢查，不要耽誤治療的黃金期。



此外，隨著工作環境、空氣汙染、抽菸人口等因素，蟬聯11年的十大致死癌症榜首「肺癌」更是不容忽視。門諾醫院胸腔科醫師許智凱表示，肺癌不僅早期無症狀、也不容易發現，雖然許多民眾都有定期接受胸部X光的檢查，但因為X光檢查容易有死角，如果是低於一公分以下的腫瘤或是躲在心臟、血管、肺臟後方的小腫瘤是很難被看見的，因此；建議可透過低劑量電腦斷層來檢查。



醫師表示，低劑量電腦斷層檢查最大的幫助就是腫瘤在很小的結節時就可以被發現，進而做進一步的處理跟治療。其低劑量電腦斷層大約是10-15張X光片的輻射量，非頻繁檢查，其輻射量是低於傳統電腦斷層的輻射風險，民眾不必過度擔心。如本身有家族史、長期吸二手煙、經常煮食或是曾有肺部疾病的民眾都屬於高風險群，建議民眾可諮詢醫師建議，以確保自己肺部的健康。

▲低劑量電腦斷層檢查可以在腫瘤很小的結節時就可以被發現，進而做進一步的處理跟治療。



門諾醫院健檢中心主任黃繩龍強調，早期發現早期治療不單只是口號，而要化成行動！尤其要善用政府所補助的免費健檢項目。40歲到65歲的成年人，每3年可接受1次免費健康檢查，65歲以上的長者，則是每年1次，這些都是可以善加運用的。

另外，國民健康署也有補助「大腸癌」、「乳癌」、「子宮頸癌」、「口腔癌」等4大癌症的檢查，凡50歲到74歲的民眾，每2年可以進行1次糞便潛血檢查。45歲到69歲的女性，或是40歲到44歲且二等親內曾經罹患乳癌的女性，每2年可以做1次免費的乳房X光攝影檢查。30 歲以上的婦女，每年都可以進行1次子宮頸抹片檢查。30 歲以上且有嚼檳榔或吸菸者，或是18歲以上有上述習慣的原住民，每2年1次可進行口腔黏膜檢查。

除了政府補助的檢查項目，其他如肺癌、肝癌、胃癌等未列入補助的檢查項目，民眾可視需求安排自費檢查，如有遺傳因子或是生活作息長期不規律等，建議可每三年選擇一項檢查，為自己的健康負責任。