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花蓮改善健康不平等　偏鄉原民產檢生產及就醫提供交通補助

▲花蓮去年針對原住民孕產婦產檢、生產就醫交通補助達457人次，佔總補助人次的39%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮去年針對原住民孕產婦產檢、生產就醫交通補助達457人次，佔總補助人次的39%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局為改善花蓮健康不平等，持續爭取原住民就醫交通補助費資源，今年獲得衛生福利部經費挹注100萬元，不但減輕花蓮縣原住民鄉親因轉診或重大、緊急傷病就醫、入住長照機構及孕產婦產檢、生產以及普通傷病就醫交通費負擔，也讓花蓮狹長的地形不再成為鄉親健康的障礙。

 花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，原民就醫交通補助去年共服務縣內原住民鄉親1168人次，其中針對孕產婦產檢、生產就醫交通補助達457人次，佔總補助人次的39%，2020年起這項補助增加孕婦產檢及生產就醫，是少子化的花蓮守護孕產婦健康的重要資源。去年7月1日起衛生福利部擴大孕產婦產檢服務項目，將免費產檢次數由10次調升至14次，為了懷孕媽媽及胎兒健康，提醒原民孕媽咪要定時產檢，也多加利用及申請交通補助喔！

▲花蓮去年針對原住民孕產婦產檢、生產就醫交通補助達457人次，佔總補助人次的39%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年針對偏鄉原住民之補助條件，自即日起可申請。
 
除了孕產婦產檢生產外，凡是居住在花蓮縣因為轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病與普通傷病就醫的原民鄉親，或參加各項預防保健檢查，包括成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等，結果呈現異常需要進一步轉診到醫院檢查等條件，都可以申請交通費，讓這項補助發揮更實質的意義。

補助條件需要符合住家離就診醫院或是入住機構達20公里以上、或孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可以由本人或家屬帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，到當地衛生所申請就醫交通補助費，補助金額以距離醫院公里數區分，每次為600元至1000元，申請次數每人每年不能超過十次、每季則不能超過三次。
 
今年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起到經費用使用完畢為止，有相關就醫交通補助需求並符合條件的原住民鄉親儘早提出申請。

補助條件及各項相關申請資訊可上花蓮縣衛生局全球資訊網查詢http://www.hlshb.gov.tw，或直接洽詢當地衛生所。

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