普丁恐因老年癡呆暴怒！情報界認「普丁罹癌」　服用類固醇致臉腫

▲俄羅斯總統普丁被指近來在鏡頭前蒼白且浮腫，恐與類固醇藥物治療有關。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍從2月24日展開入侵烏克蘭行動以後，雖然至今已邁入第18天，不過俄軍因為戰術失敗而遲遲無法拿下烏國首都基輔。情報界消息人士指出，俄羅斯總統普丁近年來行為愈趨怪異，可能患有老年癡呆、帕金森氏症、癌症，包括鏡頭呈現的外表蒼白、臃腫不堪，尤其是臉部與頸部的浮腫更是如此。

根據英媒《每日郵報》，由美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭所組成的「五眼聯盟」（Five Eyes，情報聯盟）高級官員援引與克里姆林宮關係密切的消息來源指出，由於普丁恐怕早已罹患老年癡呆、帕金森氏症、癌症，在服用類固醇治療下，才引起「類固醇暴怒」（roid rage），導致大腦混亂，如此生理因素造成普丁行為愈加古怪，進而做出錯誤決策。

某安全部門的消息人士表示，現年69歲的普丁，其實在過去5年的時間裡，其決策過程出現變化，「普丁周圍的人都看得出來，他講話時的說服力和清晰度開始出現明顯變化；而普丁看待周遭世界的態度與看法，也出現明顯變化。」

《泰晤士報》等外媒先前曾指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）對外情報部門主管貝賽達（Sergey Beseda）與其副手已慘遭普丁監禁，原因是普丁認為他們的情報出現失誤，才會導致俄軍在烏克蘭遭遇一系列挫敗，至今仍無法順利拿下基輔。

情報機構人員推測，普丁恐怕罹患帕金森氏症、老年癡呆等腦部病變、或是癌症，因為接受類固醇等藥物治療，才會引起「類固醇暴怒」（roid rage），生理因素造成普丁的心理狀態產生惡化。該則情報已轉傳給英國高級政治人物知悉。

另外，有消息人士則認為，普丁決定將來訪克里姆林宮的賓客與自己實施誇張的身體隔離，原因出自於普丁擔憂自己因「併發症」死亡，意指感染其他嚴重疾病導致合併死亡風險增加。

據悉，先前法國總統馬克宏曾於2月會晤普丁，馬克宏被迫坐在13英尺長桌的另一端。

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