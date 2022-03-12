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「職場ㄟ大小事講座」　勞工局邀請中醫師莊順發分享健康快樂秘訣

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到「朝順中醫」莊順發院長，以「健康快樂齊步走」為主題，分享健康快樂的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到「朝順中醫」莊順發院長，以「健康快樂齊步走」為主題，分享健康快樂的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家、學者跟市民朋友分享勞動相關法令之外，更安排與生活息息相關的多元主題課程，將習得的新知進一步運用於工作及生活中。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到「朝順中醫」莊順發院長，以「健康快樂齊步走」為主題，分享健康快樂的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，現今社會變遷快速，工作壓力大，許多人在長期壓力下容易產生焦慮、憂鬱等身心問題，進而影響到個人的身心健康；王鑫基局長說季節變化常容易導致疾病產生，但也是調理身體的最佳時機，在春季之初，勞工局於12日特別邀請到「朝順中醫」莊順發院長以「健康快樂齊步走」為主題，從醫學、心靈等全方位角度跟學員分享健康快樂的秘訣；在課程中莊順發院長除了介紹中醫養生療法，同時也針對學員特別關心的減重、長高等議題提供許多中醫的觀點，讓學員們都覺得不虛此行、收獲滿滿。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到「朝順中醫」莊順發院長，以「健康快樂齊步走」為主題，分享健康快樂的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基說勞工局除持續關心勞工權益外，為推動勞權公民教育，透過辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，使市民朋友能增進勞動法令知識、瞭解自身勞動權益，建立「尊嚴勞動」的概念；王鑫基也勉勵學員要不斷吸收新知、提升軟實力，才能增加自信心，讓自己更有競爭力。學員蘇小姐表示，今日的講座非常的精彩，透過莊院長自身中醫經驗將每個人關心的健康議題，以深入淺出的方式讓大家學習到如何健康養生、快樂生活。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到「朝順中醫」莊順發院長，以「健康快樂齊步走」為主題，分享健康快樂的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，預定在4月9日(六)邀請到曾燦燈博士分享「2022年與成功有約」議題，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎大家踴躍報名參加。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請到「朝順中醫」莊順發院長，以「健康快樂齊步走」為主題，分享健康快樂的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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