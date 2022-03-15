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大陸 大陸焦點 特派現場

陸醫院「陰陽混住」醫護全染疫！　求助信痛訴：如今落難沒人想管

▲▼上海疫情,貨櫃,集裝箱。（圖／路透社）

▲中國大陸疫情多點爆發。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸疫情大爆發，河北廊坊市廊坊長征醫院7名醫護人員甚至聯名按手印發出求救信，痛訴醫院內被迫「陰陽混住」，到最後「等於醫院4樓所有護士全軍覆沒了」，官方仍不接走確診者；醫護無奈有疫情就被叫去支援，如今白天使落難卻沒人想管。求助信在微博獲許多網友轉發，院方則在今（15日）凌晨發布聲明，稱求助信內容不實，引起網友討論。

長征醫院7名醫護人員14日發布求助信，聲稱院內疫情失控起點是10日，一個陽性病例由同為陽性的家屬前來，在醫院4樓住了一晚才在11日被拉走隔離，當天接診的醫護人員到了13日核酸結果陽性，院方上報後衛健委員卻「沒人管，讓自救。」

信中指出該醫院是新腦血管專科醫院，並不具備治療COVID-19的技術，現在院內醫護加病人共有700多名，「陰陽混住」的結果難以想像。「就在今天也就是3月14日，醫院4樓僅剩的2名護士和一主任已經發燒了，核酸結果微陽性，等於醫院4樓所有護士全軍覆沒了。」

信中哀訴全體醫護已經快累垮，4樓核酸也已經沒有人力能天天執行核酸，而在密閉空間、隔離無法落實加上防疫物資緊缺情況下，只是在等誰陽性誰就能被接走隔離。

醫護痛訴，社會上哪裡有疫情就叫白天使去支援，如今白天使落難了，「竟然沒有人管我們」。信中呼籲政府盡快派人將人員拉走隔離，否則陰陽混住繼續下去後軌會非常嚴重，「我們現在求求政府了，幫幫我們這幫可憐的孩子，我們出去以後隔離完畢，還會為社會做出一份貢獻！」最後7名醫護人員親自簽名壓手印，希望能讓官方看見。

求助信14日在微博開始流傳，網友紛紛表示「幫忙轉發擴散」，但院方卻在15日凌晨發布聲明，表示求助信的內容不實，指出省市兩級院感專家已在13日和14日到該院進行指導，院內的陽性患者也被轉移到定點醫院，醫護人員核酸檢測都是陰性，並提供隔離房間，聲稱「廊坊市政府對患者、陪護和醫務人員已做妥善安排。」

在聲明稿發出後，微博一派網友紛紛批評轉發求助信的人，「發聲明了，謠言」、「要衛健委有何用，沒人管嗎」、「造謠可恥，疫情當頭，不信謠不傳謠。」不過有更多人認為事情確實有問題，「按手印，大家都懂」、「丟工作又追責的事傻子才幹，除非到了沒有退路的時候」、「到底誰是謠言，我相信大家心裡都知道」、「我不認為這麼多人會拿自己的未來博眼球造熱度，官方闢謠請問真的就是官方嗎」、「老爺子們為了帽子不擇手段了」。

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