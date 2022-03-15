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深圳全市瘋搶菜「剩兩樣沒人要」　他笑稱：廣東人對吃很倔強

 記者任以芳／北京報導

受到香港疫情衝擊，深圳防疫全面警戒，從13日開始進入半封城狀態，所有地鐵、公車全部停駛，公司行號一律居家辦公，不少人連夜回公司搬電腦。《東森新媒體ETtoday》記者訪問住在深圳市民和台商，許多人覺得這次疫情來得很懸，也是防疫最嚴格一次。受訪的王姓台商分享一個有趣現象，深圳各大超市的青菜全部一掃而空，唯獨貨架上辣椒和魚腥草乏人問津，充分顯示廣東人再怎麼艱困，也要堅持「吃的倔強」。

▲▼ 2022深圳、疫情、福田區 。（圖／受訪者提供）

▲ 深圳全市封控隔離 。（圖／受訪者提供）

香港疫情延燒一個多月，深圳也跟著受影響，當地衛健委13日宣布進入半封城狀態，停止一切非必要流動。全市人員「應檢必檢」採取三輪核酸檢測，所有公司行號、政府單位居家辦公，營業場所、門店停業、公車地鐵停運，整個深圳從14日到20日就地封閉隔離，非必要不能出社區或住家。

▲▼ 2022深圳、疫情 。（圖／受訪者攝）

▲ 深圳各大市場青菜搶光光，剩下辣椒、魚腥草沒人買 。（圖／受訪者提供）

隔離通知來的突然，很多深圳市民覺得有些錯愕但只能接受。《東森新媒體ETtoday》記者訪問王姓台商表示，當地政府原本12日宣布部分區域居家上班，相隔一天變成全市「封控隔離」。當時很多人還在上班都慌了，來不及準備兩星期生活物資。

「廣東人即使沒東西可買，對吃堅持到底。」住在羅湖區的王姓台商分享13日晚上真實見聞，當天全深圳市的民眾都在搶買蔬果、肉類，每家店鋪貨架幾乎被一掃而空，連酸菜都賣光光，唯獨大紅椒、辣椒和魚腥草在廣東人心中毫無地位，剩下一大堆也沒人買。

▼ 酸菜搶購一空，辣椒乏人問津 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 2022深圳疫情、辣椒沒人買 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 2022深圳、疫情、福田區 。（圖／受訪者提供）

▲宣布全市居家上班，不少深圳上班族找跑腿小哥去公司拿電腦 。（圖／受訪者提供）

同一天晚上，還有一波深圳人也很辛苦。接受訪問的上班族小利（化名）表示，深圳有很多科技公司宣布居家隔離後，當天下班許多工程師或員工連夜搬文件和電腦，那天晚上搭地鐵看到好多人大搬家，甚至有人把電腦主機直接帶走。小利說，「我同事在外地出差，公司同事之後被隔離也無法幫忙拿電腦，他乾脆請跑腿小哥外送電腦回家。」

▲▼ 2022深圳、疫情、福田區 。（圖／受訪者提供）

▲深圳京港澳高速一夜淨空。（圖／受訪者提供）

目前深圳各區隔離情況？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的陳先生家住福田區，感受最深的應該是家旁邊的京港澳高速，一夜之間變空橋，以前車水馬龍，現在等好久才經過一輛車，大部分都是警車或是救護車、防疫車。

陳先生也說，自己的住家社區沒有感染案例，可以下樓拿道大門口拿外送物資，大家也會依照時間下樓做核酸檢測。但外送一直爆大量，比如昨14日上午無法下單買菜，到了下午又可以。附近賣菜小店也會拉微信群做生意，幫忙住戶下單送食物。

▼ 深圳外送物資很不穩，許多快遞小哥也迫無奈居家隔離。（圖／受訪者提供）

▲▼ 2022深圳、疫情 。（圖／受訪者攝）

▲▼ 2022深圳、疫情、福田區 。（圖／受訪者提供）

▲ 深圳全市社區核酸檢測 。（圖／受訪者提供）

據了解，這次宣布深圳全市封控，影響最大的其實是市區的城中村住戶，因為房租便宜，很多住在裡面的快遞小哥困在家裡無法外出工作，導致外送員數量減少，對於生計影響很大。不只深圳嚴格，吉林省昨也宣佈封省，北京防疫也緊縮，各地防疫升高警戒。

今年大陸堅守「動態清零」防疫政策，再進化成「原地靜止」防疫。大陸各地出現很多人被困在大賣場、超市、健身房等室內場所，無法回家.....。陳先生也無奈的說，相較2020疫情剛發生那一年，深圳疫情控制得還算穩定，但這次疫情來得很懸，也是最嚴格的一次。如此高強度的防疫，大家是否能撐得住，真的都不好說。

▼ 快遞食物堆滿社區門口 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 2022深圳、疫情、福田區 。（圖／受訪者提供）

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