台南確診個案基因定序皆與旅遊團相符　嚴加防疫讓市民安心

▲台南市自3月15日至20日額外增設38處疫苗接種地點或衛生所門診，請市民朋友善加利用，強化自身防疫力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市14日無新增本土病例，而近日相關確診個案基因定序出爐，確認都跟旅遊團傳染鏈相符合，目前台南暫無不明感染源之疑慮，衛生局持續針對個案疫調並現勘工作場所等環境，由專家提出相關職場環境改善方式，提供企業單位參考依循，另全面強化相關防疫作為，務必讓台南安全、市民安心。

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衛生局指出，近日公布之COVID-19本土病例接觸者，台南市累計匡列2426人採檢，社區篩檢站則已完成篩檢3158人，總計篩檢5584人，報告已出者結果皆為陰性。

台南市衛生局今與疾管署南區管制中心等單位，前往案21297、案21394位在官田區的公司現勘，該公司積極配合衛生局防疫作為，相關接觸員工都已匡列並完成篩檢，衛生局人員今初步勘查環境，發現兩確診個案在刷卡處、更衣室和置物櫃等處較有足跡重疊可能，另外，衛生局亦建議該公司針對循環空調和工作休息室動線等處後續改善。





另13日台南市公布之新營區40多歲男性COVID-19個案21422，經疫調後發現，個案被匡列進行居家隔離前活動範圍包含第一商業銀行新營分行、DOJA小仁泉極品豆漿新營店、新營服務區遠通ETC、旗津現撈、萬紅刀切麵、海底撈火鍋台南南紡店、八道晟韓式火烤兩吃台南永康中華店、台灣中小企業銀行新營分行、新營監理站、台灣中小企業銀行學甲分行等地。





衛生局提醒，公司行號務必落實體溫量測和員工健康監測；另外，14日起至16日加發居家快篩，以個人領取為主，不開放事業單位、公司行號等大量領用或囤積，市民可持身份證至37區衛生所領取居家快篩，並配合於24小時內回覆篩檢情形。





有鑑於近日幾例確診個案之疫苗接種多數不完整，衛生局呼籲市民，應儘速接種COVID-19疫苗，台南市自3月15日至20日額外增設38處疫苗接種地點或衛生所門診，若已接種2劑疫苗者也應接種追加劑，增強防疫力，保護自己亦保護別人。