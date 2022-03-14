提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

▲勞工大學主視覺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

打造職場專業力，勞工大學強勢回歸！新竹市政府整合5校師資，提供活動企劃、身心健康、文創實務、美學設計及智慧科技等100場次免費課程，將於3月15日起開放線上報名。市長林智堅邀請15歲以上勞工及青年朋友們踴躍報名，培育多元專長，儲備職場能量。

林智堅市長表示，去(110)年勞工大學受惠者逾3,000人次。即使國內就業市場受疫情影響，青年面臨就業困境，依據行政院主計總處最新統計數據，新竹市去年的失業率僅為3.8%，為全國失業率最低的地區之一，顯示產業需求穩定，尤其今年景氣逐漸復甦，求職市場熱度大增，鼓勵青年朋友提前掌握就業軟實力。

米果妮手作坊創辦人江毓雯，原擔任禮品公司的業務，109年參加勞工大學課程學習芳香精油調配技術後，努力取得手工皂講師證照，創業過程亦參加勞工大學課程習得平面設計技巧，設計專屬品牌，更獲得學校和機關團體擔任講師的邀約機會。她鼓勵青年參與勞工大學各類專業課程，發展多元職能力，勇於開啟斜槓人生。

勞工處長黃錦源表示，今(111)年勞工大學將於5月5日起陸續上課，精心規劃職場實用課程，包含活動和商品企劃、簡報設計和敘事能力養成及平面設計等，讓青年順利銜接職場；另外如精油調配、手作皮革及銀飾DIY、特效彩妝、雷射文創品及咖啡烘豆等課程，不僅培養第二專長，甚至成為創業敲門磚。AI人工智慧科技技能應用系列課程，將可協助文教事業教師增進職能。以上課程皆位於中華大學、元培大學、玄奘大學、陽明交通大學、清華大學等地點，利於勞工及青年朋友運用下班時間進修。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，為促進勞工及青年朋友職涯發展，3月起賈桃樂主題學習館因應防疫陸續推出了線上職涯課程，衣啟飛翔創客基地也不定期推出線上創業講座，規劃多元職涯及產業現況課程，強化青年職場準備力，歡迎青年朋友報名參加。

勞工處提醒，勞工大學3月15日開放線上報名，額滿即止。報名網址為https://bit.ly/3uQytXY，詳情洽詢(03)5153383分機51。

此外，勞工大學上課場域分布五校與市區，因應疫情變化，將依政府及各單位相關規定調整課程，並請大家落實與配合政府與各場館之防疫措施。

▲3月份新竹市青年創業講座。（圖／新竹市政府提供）