　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

▲勞工大學主視覺。（圖／新竹市政府提供）

▲勞工大學主視覺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

打造職場專業力，勞工大學強勢回歸！新竹市政府整合5校師資，提供活動企劃、身心健康、文創實務、美學設計及智慧科技等100場次免費課程，將於3月15日起開放線上報名。市長林智堅邀請15歲以上勞工及青年朋友們踴躍報名，培育多元專長，儲備職場能量。

林智堅市長表示，去(110)年勞工大學受惠者逾3,000人次。即使國內就業市場受疫情影響，青年面臨就業困境，依據行政院主計總處最新統計數據，新竹市去年的失業率僅為3.8%，為全國失業率最低的地區之一，顯示產業需求穩定，尤其今年景氣逐漸復甦，求職市場熱度大增，鼓勵青年朋友提前掌握就業軟實力。

米果妮手作坊創辦人江毓雯，原擔任禮品公司的業務，109年參加勞工大學課程學習芳香精油調配技術後，努力取得手工皂講師證照，創業過程亦參加勞工大學課程習得平面設計技巧，設計專屬品牌，更獲得學校和機關團體擔任講師的邀約機會。她鼓勵青年參與勞工大學各類專業課程，發展多元職能力，勇於開啟斜槓人生。

勞工處長黃錦源表示，今(111)年勞工大學將於5月5日起陸續上課，精心規劃職場實用課程，包含活動和商品企劃、簡報設計和敘事能力養成及平面設計等，讓青年順利銜接職場；另外如精油調配、手作皮革及銀飾DIY、特效彩妝、雷射文創品及咖啡烘豆等課程，不僅培養第二專長，甚至成為創業敲門磚。AI人工智慧科技技能應用系列課程，將可協助文教事業教師增進職能。以上課程皆位於中華大學、元培大學、玄奘大學、陽明交通大學、清華大學等地點，利於勞工及青年朋友運用下班時間進修。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，為促進勞工及青年朋友職涯發展，3月起賈桃樂主題學習館因應防疫陸續推出了線上職涯課程，衣啟飛翔創客基地也不定期推出線上創業講座，規劃多元職涯及產業現況課程，強化青年職場準備力，歡迎青年朋友報名參加。

勞工處提醒，勞工大學3月15日開放線上報名，額滿即止。報名網址為https://bit.ly/3uQytXY，詳情洽詢(03)5153383分機51。
此外，勞工大學上課場域分布五校與市區，因應疫情變化，將依政府及各單位相關規定調整課程，並請大家落實與配合政府與各場館之防疫措施。

▲3月份新竹市青年創業講座。（圖／新竹市政府提供）

3月份新竹市青年創業講座。（圖／新竹市政府提供）

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
網美砸71萬「複製過世愛貓」　網全罵翻
大S再婚成韓國媳　張蘭「鬆口談孫撫養權」
辣妹邀開房玩「蒙眼啪啪」　男激戰一半突被捅爆血
五分埔女店員「北市足跡曝光」　曾到饒河夜市吃知名臭豆腐
美官員爆料「俄向北京請求軍援」　中國駐美使館回應了
普丁才是全球首富？　專家揭他「身價之謎」資產恐達6兆
俄狂轟婦幼院　孕婦下身爆血喊「殺了我」雙亡
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

空軍一日兩事故　IDF戰機返航輪胎漏氣卡跑道

預告「2022桃園三界爺文化祭」慶典　崇德宮董監事會拜會市議會

「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

萌娃遇親人虎斑：跟我回家？　牠乖乖進籠住新厝！成功收編

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

空軍一日兩事故　IDF戰機返航輪胎漏氣卡跑道

預告「2022桃園三界爺文化祭」慶典　崇德宮董監事會拜會市議會

「人生一甲子藝界30年」　許效舜開南演講道堅持

安平蚵無苦味！　黃偉哲偕林依婷品嚐推薦請安心享用

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」：在家死掉沒人知

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

安格斯12星座一周運勢3／14-3／20　雙子小人纏繞、單身天秤閃電式戀愛

大S再婚成韓國媳…張蘭「鬆口談孫子撫養權」！　正面回應酸民

大艦隊成員+1！羅昇企業擬投資BlueWalker　搶攻歐洲綠能商機

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

4800坪濕地公園第一排　亞昕攜手新潤推副都心新案

朱立／新光金裁罰案 洩漏金融監理的法治困境

《基因決定我愛你》襯樂超夯！起底原唱是「聲林」冠軍

《語意錯誤》宰燦被爆是校園暴力加害者！　公司火速發聲回擊

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

台南購物輕豪宅2名得主出爐

持續抽水站老舊機組汰換更新

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

快上網　「桃園好市乘雙券」登記倒數

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

全台首創水帶清洗捲收機

公布酒駕累犯資料民、眾兩黨議員言詞交鋒

藍軍請黃偉哲拿出對策全力防疫

油價又要漲！　澎湖漁船排隊加油

台南口罩政策不鬆綁

雲林大蒜採收期將至　縣府籲勿拋售新蒜

南消二大隊楠西分隊新建工程動土

前麥寮鄉長許忠富　今登記黨內初選

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

更多熱門

相關新聞

兒童節前夕，新竹市東區公共托嬰中心正式營運，林智堅前往東區公托探訪小小新生贈入學禮物，宣告市府完成「一區一公托」重要政策里程碑，如今三區公托都已營運，共收托49名0至2歲幼兒，預計113學年度公幼名額將達就學人口27.8%，總計67班、1926個招生名額。

被匡列不能自家隔離？民眾被迫花萬元住防疫旅館　高虹安：應公費支出

被匡列不能自家隔離？民眾被迫花萬元住防疫旅館　高虹安：應公費支出

情侶檔網售IG毒咖啡包還玩很大

情侶檔網售IG毒咖啡包還玩很大

疫情燒到新竹！桃竹停課資訊看這裡

疫情燒到新竹！桃竹停課資訊看這裡

關鍵字：

新竹市勞工大學

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

油價漲「95能改加92？」　中油解答

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面