俄封鎖烏克蘭海岸線「切斷海上貿易」　恐發動兩棲攻擊

▲俄羅斯海軍巡邏艦「Dmitry Rogachev」2022年2月16日現蹤伊斯坦堡海峽,準備前往黑海。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

依據英國國防部剛發布的最新情報,俄羅斯海軍已在烏克蘭黑海海岸建立一道封鎖線,有效切斷烏克蘭的海上貿易,加上俄方已在亞速海進行一次兩棲登陸,預測可能在未來數周內發動類似攻擊行動。

這份報告列出3大點。

第一,俄羅斯海軍在烏克蘭黑海海岸建立遠距離封鎖,有效把烏克蘭區隔在國際海上貿易之外。第二,俄羅斯海軍仍持續針對烏克蘭各地目標進行飛彈攻擊。第三,俄羅斯已在亞速海(Sea of Azov)進行一次兩棲登陸,可能在未來數周內展開更進一步的類似行動。

