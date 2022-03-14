烏克蘭又點名　籲「微軟等3大軟體巨頭」停止營運俄國市場

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）首度點名企業，呼籲進一步制裁俄羅斯。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於13日推文表示，制裁不能只做半套，他直接點名美國軟體巨擘微軟、甲骨文（Oracle）及德國SAP採取進一步制裁行動，「現在只有黑與白、善與惡！你們要嘛支持和平，要嘛支持血腥的俄羅斯侵略者殺害烏克蘭孩童及女性。停止在俄羅斯支援你們的產品，停止戰爭！」

▲澤倫斯基點名微軟等3間軟體公司停止在俄羅斯支援產品及服務。（圖／翻攝推特@ZelenskyyUa）

澤倫斯基首度點名企業，呼籲進一步制裁。他在另一篇推文中感謝Meta限制俄國官媒使用臉書及Instagram二大社群媒體平台，在「資訊空間的激烈戰鬥中」協助烏克蘭。

《富比士》等外媒報導，事實上，被點名的3間公司都已經宣布大幅縮減在俄業務，微軟本月稍早暫停在俄羅斯銷售，甲骨文暫停所有在俄業務，SAP也停止所有俄羅斯業務及銷售。甲骨文當日稍晚回應，他們已經做了一切可能的事情，包括中斷顧客支援及軟體更新服務，至於微軟及SAP則尚未回應。

烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也持續透過推特向各大企業喊話，呼籲制裁俄羅斯，而台灣華碩10日也被點名，「華碩，俄羅斯人沒有道德權利使用你的傑出技術，（科技）是為了和平，不是為了戰爭！現在的選擇會決定未來，而現在人們的性命比任何時刻都還要依賴您的選擇。」

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