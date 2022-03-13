▲新北賞櫻休閒好去處，春遊淡水滬尾休閒農業區。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水天元宮吉野櫻即將綻放，溫暖的春季適合安排親子情侶一同出遊。新北市政府農業局特別介紹位於淡水的滬尾休閒農業區，新北市第一間取得許可登記證的休閒農場。場主為神農獎得主簡連生，種植有機短期葉菜、根莖菜等，皆取得慈心驗證，場內安排農事解說及導覽，也利用自家生產的有機蔬果為材料製作蔬果沙拉、健康餐及酵素飲品等，推廣有機農業理念。

羅媽媽自然農場以推廣有機健康生活為主，不使用農藥、化學肥料及除草劑等有害環境資材，所生產短期葉菜、瓜果菜及根莖菜通過慈心有機農業發展基金會「綠色保育標章」，建構生產及生態的和諧環境。除提供有機蔬菜、還可預約田園鄉村料理，有放養的山雞及山泉水養殖的活魚，也提供手工包子，適合市民朋友攜伴出遊。

▲小朋友在北新有機農場體驗採收有機蔬菜。

琉傳天下琉星花園是全台首家琉璃觀光創藝工廠，將琉璃藝術及園藝置入場域中，琉璃搭配花園創藝幻化為『琉星花園』，更增添美的韻味！琉傳天下琉星花園悠閒舒適、浪漫美麗的咖啡藝術空間，美拍攝影、放鬆紓壓、創意DIY、餐點飲品、彈珠遊戲、變身拍照，多元豐富的遊程，兼具創意、探索、歡樂與藝術，適合各年齡層的遊客參觀體驗。

滬尾休閒農業區發展協會理事長賴文鏗表示，3月20日起可至活動合作店家（阿三哥農莊、琉傳天下琉星花園、羅媽媽自然農場、後寮6號、原豐休閒農場、香草公主藥草魔法森林、北新有機休閒農場）領取優惠券，並在下次於上述任一店家消費滿500元，可折抵50元或兌換店家小禮物（皆須事前預約）。詳細活動內容請關注滬尾休閒農業區臉書專頁。

農業局長李玟表示，春季期間歡迎市民朋友到滬尾休閒農業區旅遊休憩，體驗春季農事活動或手作課程，市府持續秉持「健康大，創造大眾健康」政策理念，輔導淡水地區休閒農業產業，提供新北都會區市民療育的心靈處方。

▲北新有機休閒農場場主簡連生（左）帶領小朋友體驗農事。

▲石牆仔內的閣樓咖啡廳，旅客可以啜飲咖啡搭配甜食放鬆身心。

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