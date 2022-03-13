萬金杜鵑特展好評不斷　「花聚落」展延長至3／27

▲萬金杜鵑「花聚落」展延長至3月27日。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬金杜鵑「花聚落」特展好評不斷！近日天氣大好，杜鵑持續爆「花」，因此加碼延長展期至3月27日，邀請民眾趁著好天氣，親臨現場來感受萬金杜鵑迷人的風采與魅力，農業局也推出聯名商品，民眾可趁著好天氣，來趟賞花、吃美食的杜鵑輕旅行。

萬金杜鵑2022年度花聚落展於新北市萬里區「瑪鋉運動公園」盛大開幕，花展中有許多難得一見特殊品種的萬金杜鵑花，吸引許多遊客及學校團體來此賞花及戶外教學，現場絡繹不絕的人潮加上奼紫嫣紅的杜鵑花正盛開，為這淡淡的三月天增添了鮮豔的歡樂色彩。

▲萬金杜鵑「花聚落」展於新北市萬里區「瑪鋉運動公園」。

農業局指出，延續去年廣受好評的萬金杜鵑聯名商品，今年在地店家於花展期間也一起響應，推出更多聯名文創商品：如「芋圓王」的「芋圓仙草奶凍（萬金杜鵑花杯聯名款）」、「福德生活Fooder Life」推出「春暖花開手工餅乾特惠組合」、「室玉甜品Sweet Sweet」推出與杜鵑花語「只屬於你」同音的「紫薯與泥豆花」、「金山紅」熱門商品「映山紅金箔冰淇淋」等。

另外，還有串連聯名杯套，由「小瑪克手工披薩專賣店」、「福德生活Fooder Life」以及「金泰豐人文館」共同與萬金杜鵑串連，聯名推出外帶杯套文宣品，一同推廣「喝美式！就有美事發生」的美好生活態度。邀請您來「花聚落」走走，結束後可到鄰近萬里金山地區的聯名商店逛逛，一起來賞花、旅遊、吃好料，不亦樂乎。

此外，聯名店家中，室玉甜品也與「花聚落」展同步販售「萬金杜鵑2022年度新款杜鵑苔球」，並可依開花品種訂購客製款，尺寸大小與樣式，民眾可自行向店家詢問與購買。更多詳細資訊，請上「萬金杜鵑」品牌官網進行查詢。

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