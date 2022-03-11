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邁入第十年！新北三芝櫻花生命園區　植存人數大幅攀升

▲邁入第十年！新北三芝櫻花生命園區 植存人數大幅攀升。（圖／新北市民政局提供）

邁入第十年！新北三芝櫻花生命園區，植存人數大幅攀升。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市目前設有3處環保葬區，分別為金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區及新店四十份公墓花樹葬區，除了環保葬區外，新北市每年舉辦聯合海葬，讓民眾在環保葬區外再多一種選擇；統計2005年開辦以來至2021年底，環保葬服務人數已達1萬3320人，其中2021年1692名環保葬者中，三芝櫻花生命園區就佔453名，較以往年度多出2倍以上，成為成長幅度最大的生命園區。

三芝櫻花生命園區自102年啟用，園區遍植櫻花、茶花及杜鵑花，目前正值櫻花季，不同於傳統公墓掃墓，燃燒紙錢煙霧瀰漫，取而代之的是櫻花片片飄落，多了一種寧靜與清新，追弔過世的親人，還可以順道欣賞櫻花盛開的美景。像是「三金影帝」吳朋奉，生前遺願便交代以環保葬方式，作為他人生最後一哩路，最終家屬選擇在三芝讓吳朋奉長眠於櫻花樹下。

民政局長柯慶忠表示，環保葬觀念逐漸普及，新北升格前環保葬總人數為1666人，升格後至2021年環保葬服務人數已達1萬1654人，較升格前大幅成長近7倍之多，反映民眾逐漸接受環保葬「節葬」、「簡葬」的概念。除了新亡者外，安厝在塔內或撿骨後火化的先人骨灰也可以參加環保葬，就有民眾家族9人都選擇在三芝植存，因其家族墓散布在新北各地，每年清明掃墓實在是一大困擾，後來在網路上查詢到環保葬的資訊，便選擇在三芝櫻花生命園區，作為祖先們最後安眠之地，回歸自然。

柯慶忠說，雖然環保葬不重形式、不刻字及不立碑，但仍有許多家屬反映，希望能有憑弔處所，市府特別在三芝櫻花生命園區種福樓設置「環保葬追思專區」，裝設200座祈福燈，2021年7月開放申請，吸引許多參加植存家屬詢問，後續將視使用情形再增設，預計最多可設置1400座祈福燈，滿足民眾的需求。

另外，清明將近，民眾除分流掃墓也可線上祭拜先人，新北線上追思系統2.0，包含「公立納骨塔」、「環保葬」及「軍人忠靈祠」3入口，登入帳號後即可進行實景線上祭拜或追思，場景皆為實地拍攝，並依祭拜流程製成動態影片。環保葬專區還有生平事蹟及上傳生活相片功能，可與親友一起重溫先人美好回憶，線上追思2.0上線一年以來，瀏覽人次已超過54萬人次，並有3千多則留言追思。

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