高雄男大生「坐副駕單手開車」高調嗆網　小情侶出來道歉了

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男大生日前坐在副駕駛座上，以左手、左腳跨到駕駛位上開車，全程被坐在後座的女友拍下，引發網友怒火，該名男大生看到後也PO出限時回嗆。經過多天交戰後，這對小情侶也透過網路道歉，「今天做了這件事，只是單純想秀想玩一下而已，並沒有想那麼多，也沒想到會引來這些網友分享，我覺得很抱歉」。

有網友日前以「震撼！比特斯拉還猛的自動駕駛！！」為題，在網路論壇Dcard發文表示，「我原以為開特斯拉睡覺已經很猛了，現在居然有車子連駕駛座都不用坐人就可以上高速！！聽說這是高雄某山上學校的猴子。」並附上男大生坐在副駕，以左手、左腳開車的限時動態影片，男大生除了在一般道路上開車，甚至開上國道。

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▲男大生坐在副駕駛上開車。（圖／翻攝Dcard）



面對網友砲轟、指控男大生可能違法，開車的男大生還回嗆，「好啦就是我啦，那個匿名的有什麼問題，勇敢一點直接密我，還說開車一定要在座位上的？還公共危險哈哈哈哈哈」。

然而，高雄警察局交通警察大隊表示，男大生的駕駛行為已屬於危險駕車，已觸犯道路交通管理處罰條例第43條第一項，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，最高可處新台幣24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，發生肇事者可吊銷其執照。

▲▼危險駕駛的情侶出面道歉。（圖／翻攝Dcard）



男大生的女友察覺事情不對後，立刻在Dcard留言說，「不好意思我是拍攝者，很抱歉所做的危險行為造成大家的恐慌，是我不該這樣把不安全行為公布在網路上，也不該做出這種行為，這次事情已經記取教訓。」

該名危險駕駛的男大生也回應，「唉…好啦，我是本人，今天做了這件事，只是單純想秀想玩一下而已，並沒有想那麼多，也沒想到會引來這些網友分享，我覺得很抱歉，不應該做出這種危險的舉動，那時候的我並不知道，只是覺得都沒超速沒幹嘛的可能沒事，那我現在知道了，我也已經去警察局自守，很抱歉讓你們擔心」。

此外，他也要求網友別再公開他的私人帳號，「公開私人帳號在社群網路上是犯法的，警察說先提醒你們，我要的話他們會直接做查詢，先提醒你們，麻煩將留言刪掉，否則後果自行負責」。

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