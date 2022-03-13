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欠債南港當街遭擄！小弟「球棒救援」怒砸賓士　7人鬥毆遭逮

記者張君豪／台北報導

10日清晨南港警方接獲目擊民眾報案，發現轄區內有黑衣人砸車事件，警方趕到現場但肇禍黑衣人已鳥獸散，警方緊急成立專案小組調閱監視器釐清案情，原來是一場2萬多元債務造成擄人逼債衍生的聚眾鬥毆事件；當時駕著白色賓士約出債務人談判藉機擄人、並要求對方償還現金，未料對方也非省油的燈，當天上午率眾到場砸車示威，警方對此展開調查。

▲7人僅因2萬多元債務衍生當街擄人鬥毆砸車治安事件、南港警方事後逮捕涉案人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲7人僅因2萬多元債務衍生當街擄人鬥毆砸車治安事件、南港警方事後逮捕涉案人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲7人僅因2萬多元債務衍生當街擄人鬥毆砸車治安事件、南港警方事後逮捕涉案人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲7人當街擄人鬥毆砸車、南港警方事後逮捕涉案人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，白色賓士車主楊男（26歲）表示與動手砸車的蔡男（20歲）是網友關係，彼此有金錢借貸約2萬多元債務糾紛，雙方約定10日深夜2時在南港區三重路協調債務，蔡嫌到場後坐上楊嫌賓士車談判，但雙方無法達成共識。

楊嫌率著朋友余嫌、溫嫌強行將蔡嫌載走，並威逼蔡嫌聯繫友人賴男，等到對方允諾還款後，雙方當天6時約在南港區研究院路收錢放人，賴男（20歲）與同夥王嫌（39歲）、陳嫌（42歲）、李嫌（24歲）等4人不但沒帶錢、反而攔車堵人並持棍棒砸車示威，致該車車窗破裂、後照鏡損毀，衝突過程不到1分鐘，雙方即鳥獸散，蔡嫌也趁隙下車逃離。

南港警方獲報後，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大調閱監視器後，11日分別在新竹、基隆等地拘提涉嫌鬥毆砸車一方王姓、陳姓、李姓、賴姓犯嫌等4人及涉嫌擄人逼債的楊姓車主、同夥余嫌（33歲）、溫嫌（27歲）3人到案，警訊後將雙方各依聚眾鬥毆、毀損、妨害秩序、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署。

南港警方呼籲：民眾有任何糾紛應妥善溝通，或尋求公正第三方協助，切勿行諸不法手段，警方將對任何違法行為，將秉持勿枉勿縱依法追緝嚴辦。

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