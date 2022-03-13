快訊／CNN報導：美國記者在烏克蘭「遭俄軍殺害」

▲一名美國記者於基輔郊區伊爾平，遭到俄軍殺害。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

CNN報導指出，一名美國記者在烏克蘭遭到俄軍殺害，但目前尚無法證實這名記者所屬的媒體單位。網傳被殺害的記者為《紐約時報》記者。

報導指出，基輔警方表示，美國記者於基輔近郊的伊爾平（Irpin）遭到殺害，另外還有一名美國記者被俄軍打傷。

❗️В Ирпене был расстрелян корреспондент New York Times. Еще один журналист ранен



Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщает:



"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине". pic.twitter.com/7BWb8BlGiE