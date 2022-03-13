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再現百年榮光　文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬整建　　

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館，在市長黃偉哲指示及立委郭國文協助下，成功向文化部爭取到2700萬元補助，將透過系列整建計畫，再迎接下一個百年榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館，在市長黃偉哲指示及立委郭國文協助下，成功向文化部爭取到2700萬元補助，將透過系列整建計畫，再迎接下一個百年榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館落成啟用於日治時期1922年，今年正好滿1百年，在市長黃偉哲指示及立委郭國文協助下，成功向文化部爭取到2700萬元補助，透過館內展示更新、導入科技運用、古蹟周邊整治、重現日治時期的火力發電煙囪原貌與淨輸水流程，以及專書出版等多項計畫，再迎接下一個百年榮光。

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館，在市長黃偉哲指示及立委郭國文協助下，成功向文化部爭取到2700萬元補助，將透過系列整建計畫，再迎接下一個百年榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南水道擁有從日治時期就種植的羅漢松群，高聳挺立，成為園區重要自然資產，適逢百年慶典，原台南水道管理單位台灣自來水公司也共襄盛舉，將再協助種植近50棵羅漢松，日後蔚然成林，也將是文化傳承最好的典範

文化局局長葉澤山表示，水道博物館前身為原台南水道，是日治時期到1981年代初期，提供大台南地區民生用水的重要建設。水道百年也象徵著台南市自來水供水正滿1百年，有鑑於目前民眾對台灣基礎民生建設的發展歷程普遍陌生，藉著百年慶的機會將水道博物館做全面性的規劃，讓民眾可以透過各種方式認識這段歷史與文化，進一步了解水資源議題的重要性，以及自然生態、文史資產永續的觀念。

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館，在市長黃偉哲指示及立委郭國文協助下，成功向文化部爭取到2700萬元補助，將透過系列整建計畫，再迎接下一個百年榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，這次文化部與地方補助的水道博物館百週年慶，除了10月館慶有與國際音樂節、國際藝術節綜合規畫舉辦的慶典活動外，還有專書、繪本出版，推廣目標觸及各年齡層的民眾；除此之外，在文資處的協助下，淨水池古蹟周邊也將進行整治工程延長古蹟續存，博物館內則有特展規劃、科技展示運用還原歷史現場、火力發電煙囪重現等更新計畫，整體將藉由科技、教育、藝術、娛樂等多元面向與博物館相互聯結，總共6個子計畫，文化部與台南市政府分別補助約1600萬元以及1100萬元。

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