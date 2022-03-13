台南民宅3樓佛廳起火　男房客及時脫困未受傷

▲台南市北區文賢路1180巷內1棟3樓式透天民宅3樓傳出火警，3樓佛廳冒出火舌與濃煙，消防人車全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區文賢路1180巷內1棟3樓式透天民宅3樓，13日中午12時多傳出火警，3樓佛廳冒出火舌與濃煙，消防人車趕抵全力射水搶救下，火勢迅速撲滅，1男房客及時逃出，無人受困受傷，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

13日上午11時30分許，安平區華平路21巷1處民宅發生火警，幸好很快被撲滅火勢，隨後於中午12時19分許，北區文賢路1180巷1棟3樓式透天民宅的3樓佛廳也冒出熊熊大火與濃煙。

消防局119據報馬上派出大批消防人車前往布水線射水滅火；消防人員一面滅火、一面訪查得知失火民宅在起火時有1位50多歲的男房客逃出火場，毫髮未損。火勢在消防人員全力搶救下，迅速撲滅，並進行殘火處理及排煙作業。起火戶的鄰居對消防人員搶救與滅火得宜，未波及延燒鄰戶，十分肯定。

男房客告訴消防人員，當時他人在屋內1樓客廳，有聞到火燒的味道及聽到火勢燃燒的聲音，隨即跑出1樓戶外、抬頭看自己住處3樓佛廳位置已冒出很大火舌，相當嚇人，不知道怎麼會失火？消防人員查知失火的佛廳有置放許多金紙及雜物，因房子有租賃關係，屋主要求消防人員調查起火原因。