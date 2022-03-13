台南做工行善團樂行繕　假日暖心接力助弱修屋

▲台南市勞工局邀集各工會專業修繕志工成立「做工行善團」做伙做公益， 13日做工行善團兵分兩路進行修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局邀集各工會專業修繕志工成立「做工行善團」做伙做公益，志工夥伴熱心出任務為弱勢族群修屋，本週仍不停歇持續建構黃偉哲市長「希望家園」最暖心的施政理念。

13日做工行善團兵分兩路進行修繕相關作業，其中木工工會志工前往善化區修繕，案主是領有中低收老人津貼的78歲王阿嬤，多年前車禍造成行走上不便，獨自居住在老舊失修的古厝，無完善的如廁盥洗空間。做工行善團啟動接力修繕，本周3/12由鋁製品志工完成鋁門窗更換施工，本日再由木工志工完成浴室牆壁矽酸鈣板、天花板塑膠板施工，提供案家完善的無障礙如廁盥洗空間。

另外，本周持續進行二手倉庫的空間配置，3/8和3/9已由金屬志工完成倉庫外部加強，以避免存放的愛心家具被雨水淋濕，今日由泥水志工前往進行倉庫地面整修補強作業。經由各工會志工們的協助讓二手家具倉庫的整體儲放空間變得更加完善。

13日除了善化區與官田區二手家具倉庫的施作外，本周中西區亦進行多次施工。該戶因隔壁鄰居發生火災，火勢延燒至案主家，房屋受損嚴重，案主領有身障手冊、案妻年邁並因該次火災事故住院，無力進行修繕，金屬志工前已為案家加強樓板中樑補強施工、木工、電氣志工接力進行案家天花板輕鋼架、地板安裝施工及管路調整後，本周3/9金屬志工進行屋簷更換防漏工程，3/10木工志工進行2樓塑膠地板施工，12日電氣志工進行電線配置施工，下周再由油漆志工接力施作即可完工。而另一處安南區修繕案也於昨日啟動修繕，由電氣志工進行電路斷電，後續將陸續安排進行相關修繕作業。

勞工局王鑫基局長表示，感謝修繕志工們工作之餘，做伙用專業來為弱勢家庭服務，近期還有多件修繕服務案，本周已至白河區勘查1戶，下周也將安排至南區、安南區及新化區進行會勘，共同攜手打造「有情有疼心ㄟ厝」。