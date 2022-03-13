被問缺電...蘇貞昌硬扯「反攻大陸」　她諷：民主鬧劇

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，國民黨立委蔣萬安在質詢時要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，引爆全民怒火。對此，國民黨發言人江怡臻批評，蘇貞昌把這個缺電的問題跟反攻大陸做類比，真是荒謬至極，成為民主鬧劇。

江怡臻指出，蔣萬安在質詢結束後發臉書表示，民眾永遠記得小英總統當選之夜提到謙卑，但現今的政府卻無法讓人民的生活有基本保障，要這樣的內閣做甚麼；隔日新北市長侯友宜受訪時，也呼應蔣萬安的說法，指出再多無用的語言，會讓人民覺得政府無能無用，不願負起責任。

對此，江怡臻表示，連基本的用電都不能保障，蘇貞昌甚至連一句不會停電都不敢承諾，如果蘇貞昌不能回應在野黨的監督，也不能回應人民的憤怒，那就趕快下台，民眾的眼睛都是雪亮的，大家要的不是這樣的政府。

江怡臻指出，蘇貞昌在台北縣長時期號稱「衝衝衝」，似乎給人一種勤奮做事的形象，但是，重返行政院之後，大家發現蘇貞昌常常打臉以前的自己。

江怡臻抨擊，面對重大的疏失，蘇貞昌選擇逃避責任，把在野黨的監督都當作玩笑來回應，破壞民主原則，製造出勝利的假象，讓國人對政府感到更失望。

江怡臻表示，我們需要的是一個會做事的政府，而不是一個耍嘴皮子的無能政府，包括朱立倫也指出，蘇貞昌竟然把這個缺電的問題跟反攻大陸做類比，真是荒謬至極，失職失格，成為民主鬧劇。