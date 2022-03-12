賓士拒檢被開槍「後座男中彈」！網狂酸：怎沒打死　生母崩潰發聲

▲鍾男遭到子彈擊中頭部，恐成植物人。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市中和區10日發生拒檢事件，一輛賓士車間11點多拒絕攔檢，還加速闖紅燈逃逸，巡邏員警為此開了3槍，後座的27歲鍾姓男子頭部中彈，就算能救活，恐怕也是植物人。事後賓士車上的人身份曝光，被網友狂酸「怎麼不打死」，鍾母為此感到十分痛苦，喊話「希望社會能給家屬溫暖及關懷」。

警方調查，29歲林姓男子10日晚間11點多開著一輛賓士車，車上載有21歲藍女、29歲洪男以及27歲鍾男，分別坐在車上的副駕駛座、左後座以及右後座，除了鍾男以外，車上的人分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、傷害、偽造文書、行使偽造特種文書、槍砲彈藥刀械管制條例、不能安全駕駛等多項前科。

▲▼賓士車懸掛假車牌還拒檢，員警開槍保護用路人安全，擊中後座的鍾姓男子。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方上前攔查時，林男不但拒檢，還闖紅燈加速逃逸，為了維護其他用路人的安全，員警連開3槍，卻擊中鍾男的頭部，車輛也因此停下來。

警方事後調查，開車的林男是竹聯幫弘仁會的成員，不但無照駕駛，還懸掛從蝦皮買來的造假車牌。鍾母得知兒子中彈，連夜從南部北上，痛批「警方執法不當」，兒子原先很帥，也是暖男，如今卻只能躺在病床上，一動也不動，一度揚言申請國賠。

▼鍾男的母親痛批員警執法不當，兒子很帥也是暖男，一度揚言申請國賠。（圖／記者陳雕文翻攝）



由於林男拒檢逃逸，才有後續員警開槍的事件，許多網友對鍾母的言論無法認同，出言狂酸「怎麼不乾脆打死」、「突然有點想笑，呵呵」、「不會教就不要生，可憐。」

鍾母看見網友的言論，也再度崩潰，兒子滿3歲時，她就與丈夫離婚，獨力撫養2名孩子長大，後續將兒子托給住在台北的姑姑照顧，希望兒子能夠獨立、堅強，並非寵壞兒子、導致發生社會事件，但社會觀感造成二度傷害，讓她幾乎沒有勇氣活下去，喊話「希望社會能給家屬溫暖及關懷」。

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