明晚鋒面報到！1圖看懂降雨熱區　下周水氣更多「雨最猛時間」曝

▲下周二前天氣情況。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

周末兩天天氣晴朗炎熱，明晚到下周一將有北方鋒面系統快速通過，中北部山區有短暫雨的機會，周二就回到偏暖的穩定天氣。下周四有新的鋒面低壓系統東移，從南方北上的水氣較多，有些小尺度對流移入或發展帶來局部短暫陣雨的機會。

臉書粉專天氣風險貼文指出，最近幾天持續受到高壓迴流帶來的暖空氣影響，各地溫度逐日回升，中午外出頂著太陽走動感覺有些熱。由於台灣上空附近的水氣少，晚上缺少雲的遮蔽，在輻射冷卻的作用下，溫度下滑的很快，日夜溫差可達10度或以上。

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今明仍維持類似的天氣，今天風向略偏東一些，風速也較強，大台北的西側有氣流過山沉降增溫的作用，感受會比昨天來得更熱一些。周末兩天在熱力條件較好的情況下，山區午後雲量容易增多，也不排除再出現短暫雨的機會。

預計下周一偏北通過的鋒面在模式預報中又再度往北調整，因此對台灣的影響更小，鋒面後方的東北風也更弱、更偏北，下周一到四台灣大致都還在高壓迴流的環境中，溫度沒有明顯變化，不過午後山區的雲系發展狀況會再明顯一點，也有機會出現一些短暫陣雨的狀況。

下周四有新的鋒面低壓系統東移，預計在晚間到下周五掠過北部，雖然鋒面結構仍偏北，但由於南方北上的水氣較上周來的多，大氣結構也不太穩定，有些小尺度對流移入或發展帶來局部短暫陣雨的機會，不過過去幾天模式預報都有些小變動，降雨區域、量級都還有變動空間。