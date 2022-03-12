中一中牽亡魂爭議　學生稱遭施壓...輔導老師：你很有成就感嗎？

記者鄧木卿／台中報導

youtube瘋傳一段台中一中學生和音樂老師間互嗆的影片，引發網路熱議，在課堂上偷偷錄影的紀同學下午出面解釋，因為老師不尊重學生的報告，大喊「你們可以下去了」，他為維護學生權益且心生畏懼才錄影，校方竟說要把參與這事的同學一個一個叫出來問，讓人覺得校方在施壓，他和上台報告的陳同學，訴求其實很簡單，就是換掉音樂老師，整件事就到此為止。

▲中一中紀姓同學（中）說，他們最簡單的訴求，就是換掉音樂老師，整件事平息落幕。（圖／民眾提供）

台中一中近日因高一學生在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」、「我們就照課本念就好了，不需要做報告了」。沒想到老師大聲質疑：「有哪個班級像你們這樣嗎？」這個時候，其他同學加入聲援：「可以先聽看看啊」，沒想到，老師竟回答：「牽亡魂，這樣不行，你們可以下去了。」學生接著解釋：「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」，結果老師又嗆：「那你去考教師甄試嘛...現在的學生可怕到極點。」甚至還要錄影的學生刪除影片，現場火藥味十足。

校方上午召開記者會作出五點回應後，紀同學下午也和多名同學在校門外向外界說明整個過程，紀說，事件在網路流傳後，輔導老師找他去問話，言談間充滿嘲諷「你覺得好笑嗎」、「你開心快樂嗎」、「你很有成就感嗎？」甚至還恐嚇要採取法律行為逼迫他下架影片，他呼籲法律界的朋友能幫幫他。

紀同學說，本來每組報告時間是40分鐘，但老師已經先行審查過大砍了30分鐘，因此陳同學這組只有10分鐘可以報告，但在課堂上還是被老師刁難，他們強調，大家對整個報告都非常用心，假日也來學校製作影片，毫無任何影射或是開老師玩笑的意思。

紀說，雖然無法讓學生一一表態，但多數同學是不喜歡這個任職3、40年，情緒容易失控的音樂老師，他和上台報告的陳同學都認為，中一中不該有這種不適任老師的存在，因此他們最簡單的訴求，就是換掉這個音樂老師，整件事就到此為止。