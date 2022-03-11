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台南醫療資源「六都最匱乏」　陳以信：黃偉哲是公衛碩士不會不知

▲陳以信控台南疫療人員不足。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲陳以信控台南疫療人員六督最少。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台南近日傳出新冠肺炎確診案例，許多市民前往醫療診所篩檢，國民黨立委陳以信11日表示憂心，同時認為這情形凸顯台南醫療資源匱乏問題。陳以信指出，台南執業醫事人員數是六都最少，台南幅員又大，每平方公里醫事人員也是六都最少，凸顯出台南市民的醫療近用性六都最低，他呼籲台南市長黃偉哲重視台南醫療資源相對匱乏問題。

陳以信表示，台南子弟很優秀出很多醫生，但真正留在台南貢獻家鄉的比較有限。他根據衛福部統計指出，2020年底台南執業醫事人員數為2萬8243人，是六都中最少。如換算成人口比例，台南每萬人口中有150.6位執業醫事人員，六都中排名也是後段班。

▲立委陳以信指台南醫療資源匱乏。（圖／陳以信提供）

▲▼2020年底台南執業醫事人員數為2萬8243人，是六都中最少。（圖／陳以信提供）

▲▼立委陳以信指台南醫療資源匱乏。（圖／陳以信提供）

但陳以信指出，台南醫療問題在台南37區幅員太大，如換算成面積比，台南每平方公里醫事人員數只剩12.9位，台南變成六都倒數第一，凸顯出台南醫療資源的「近用性」最低，顯示台南市民想在住家附近使用醫療資源，在六都中最為困難。

陳以信並且強調，台南醫療設備在六都中也是相對匱乏。台南每萬人口的病床數只有70.9床，這數字在六都中也是後段班，顯示台南醫療需要投入更多資源。他質疑，台南市長黃偉哲是留美公衛碩士，對台南醫療資源相對匱乏不會不知道，他呼籲黃市長應該多用點心，並創造更多機會，讓更多學醫療的台南子弟可以留在家鄉服務。

▼台南2020年每平方公里醫事人員數12.9位（圖／陳以信提供）

▲▼立委陳以信指台南醫療資源匱乏。（圖／陳以信提供）

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