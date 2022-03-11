台南深山淪垃圾場！黑心貨車滿載廢棄物　一旁驚見6公尺深大坑

記者林悅／台南報導

台南市環保局再次揪出破壞國土惡劣行逕，11日上午在龍崎區深山小徑查獲鄭姓男子開著小貨車，意圖傾倒滿載的各式廢棄物，更驚人的是一旁還有個6公尺深的大坑洞，內有許多焚燒殘渣。

環保局表示，從現場跡象判斷應是有計畫的環保犯罪行為，且已有一段時日，現已將嫌疑人、車輛及相關事證移送台南地檢署進一步偵辦。

▲台南市環保局在龍崎區深山小徑，查獲鄭姓男子開著小貨車，意圖傾倒滿載的各式廢棄物，更發現一旁還有個6公尺深大坑洞，內有許多焚燒殘渣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

能夠逮獲該起環保犯罪事件，環保局再三感謝民眾熱心提供線索，還要謝謝龍崎區公所、龍崎分駐守警方的諸多協助，環保稽查人員才能在人跡罕至的偏山地區鎖定範圍、監控。

環保局指出，民眾１個月前向環保局檢舉，龍崎深山裡常有不明貨輛進出及焚燒的火光，擔心是惡意破壞環境行為。鎖定可疑地點之後，環保局立即展開監控，時間長達2、3星期，終於掌握偷倒頻率，11日上午8時不到與分駐所員警進入山區埋伏，不久就看到1輛載著許多廢棄物的貨車駛進，立即狂追、攔車。

60歲的鄭姓男子對於在偏遠山區還會被查獲，驚訝不已。他自稱是在地人，從事裝潢業，為了處理拆除的裝潢廢棄物，多次開車將廢棄物載運到山區自家土地傾倒、焚燒，不知道這樣的行為是違法行為。

環保稽查人員、警方調查發現，傾倒的地區四周設了圍籬、鐵門，似為刻意掩人耳目，而且清查地籍資料，圍籬內除了私人地之外還侵佔了公有地，又刻意挖了一個長19公尺、寬13公尺、深6公尺的大坑用來埋廢棄物並焚化，而這個坑竟是侵佔龍崎公所土地。

環保局表示，鄭姓嫌疑人承認多次犯案，恐會加重刑度，最高會面臨5年有期徒刑並科以最高至1500萬元罰金。環保局強調，為維護國土不遭破壞，已對轄內常遭棄置廢棄物熱區設置監視器，一旦查獲現行犯將立即追查依法送辦，目前在非法熱區裝設18架移動攝影機，迄今查獲70件。