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台南說明新增個案足跡4例　黃偉哲呼籲足跡重疊者進行自我快篩

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲11日下午公布新增4個案足跡，4例2位來自鹽水，2位來自白河，鹽水個案來自台北設計師傳染鏈，白河個案為男女朋友，其服務公司領取快篩為員工進行篩檢，偵測出陽性，初步匡列304位，皆為陰性，將針對足跡重疊者進行匡列，呼籲足跡重疊者行自我快篩，並盡速接種疫苗，讓疫情能早日平息。

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局長許以霖表示，11日新增4名COVID-19本土個案，分別為白河區30多歲女性個案21261、鹽水區70多歲女性21262、鹽水區70多歲男性21263、新營區30多歲男性21297。案21262、21263兩人為夫妻，與案20912、20973、20974、20995為鹽水區同里居民；案21261及案21297為男女朋友，相關感染源待釐清，11日4名個案目前篩檢相關接觸者與足跡重疊者304人。

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河區個案21261於3月8日出現咳嗽、流鼻水、鼻塞情形，因本土疫情，3月10日因至衛生所領取快篩，快篩結果陽性，至醫院進行PCR採檢陽性確診，Ct值17.61；2月26日至3月9日活動範圍包含新營第一市場、安平老街、華南銀行新營分行、樂市購LesCo美式百貨、2022東山區玉米迷宮食樂趣、全聯福利中心-白河國泰店、金玉堂文具批發廣場白河店等地。相關足跡目前同步進行清消。

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區案21262原先即有慢性咳嗽病史，與案21263於3月10日至衛生所進行快篩，快篩結果呈現陽性；兩人後續至醫院PCR採檢，結果陽性確診，Ct值分別為16.36及18.36，活動範圍以大莊社區發展協會(照顧關懷據點)為主。新營區個案21297為案21261男友，3月6日出現咳嗽、流鼻水、鼻塞情形，3月10日因案21261確診被匡列居家隔離，安排至醫院採檢後確診，Ct值18.75。

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，若市民曾與個案足跡重疊，請於台南市鹽水、白河區開設篩檢站期間前往篩檢，以發現可能感染源並即時阻斷；也呼籲市民儘速接種COVID-19疫苗，若有身體不適情形或疑似症狀，請儘速就醫。

▲台南市長黃偉哲公布新增4個案足跡，目前已擴大篩檢，初步匡列304位皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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