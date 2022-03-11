特赦大彎北段太便宜！內政部指不合理　柯文哲不滿：提早講啊

▲台北市長柯文哲 。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前質疑內政部故意拖延大直大彎北段都審2年，營建署則反擊，核心癥結在於台北市政府的變更代金「打折再打折」，當地行情每坪市價破百萬元，變更代金僅交5萬元，明顯偏低不合理。對此，柯文哲11日上午出席活動時表示，如果對數字不滿意要提早講，「不可以公文拖了2年，突然對那個數字不滿意」。

位於台北市大直一帶，由明水路、敬業路、樂群路組成的39.5公頃區域，就是俗稱的「大彎北段」，該區域在都市計畫是劃為「商業及娛樂區」，依法不得做住宅使用。但該區長期存在「商業宅」的怪異情況，成為「全國最大的違規使用住宅區」。

為了解決爭議，台北市長柯文哲拍板「特赦」，決議朝就地合法方向進行，讓該區的住戶只需繳納「每坪5.2萬」的回饋金，即可就地合法，連尚未開發的空地也可蓋住宅。

對此，內政部營建署指出，大彎北段商業宅嚴重違規，市府統計有高達1678戶民眾違規作住宅使用，這種情形已經存在數十年，監察院曾糾正北市府長期消極放任商業宅狀況。且代金「打折再打折」，當地行情每坪市價破百萬，變更代金僅交5.2萬，明顯偏低不合理，有違社會公平正義。

針對內政部的說法，柯文哲11日上午出席活動時表示，如果內政部對數字不滿意就要提早講，「不可以公文拖了2年，突然對那個數字不滿意」。

柯文哲說，機關與機關大家用公文，說清楚講明白，不可以公文擺在那邊2年不處理，「結果有一天說對那個5萬塊不滿，我覺得不合理，為什麼不2年前就講？」，有本事就寫公文給台北市政府。

至於內政部還質疑北市府在大巨蛋案上，態度昨非今是？柯文哲則反嗆，「我哪有什麼昨非今是？就是我們修改後才給你審不是嗎？啊你就審啊！你不同意就寫不同意啊」。