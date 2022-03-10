台北「杜鵑花季音樂會」12日登場　？te壞特、郭靜、旺福獻唱

▲2022台北杜鵑花季「杜鵑花音樂會」將於3月12日登場，上午先舉辦大耳狗喜拿見面會。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「2022台北杜鵑花季」即將於12日下午2時在大安森林公園舉辦「杜鵑花音樂會」，北市觀傳局此次邀請重量級卡司，包括藝人黃霆睿、？te壞特、吳子龍Giovanni、人氣樂團旺福，以及由郭靜擔任壓軸，活動當天上午也會舉辦三麗鷗「大耳狗喜拿」見面會，歡迎民眾賞花、聽音樂，提前共度白色情人節。

北市觀傳局表示，「杜鵑花音樂會」於12日登場，當天上午11時30分先由三麗鷗「大耳狗喜拿」見面會拉開序幕，只要在花季期間利用「台北通」APP集滿「賞花集點趣」任2點，就有機會兌換見面會號碼牌，與可愛的「大耳狗喜拿」近距離接觸合照，限量開放30組民眾，1組以6人為限，當天早上11時開放兌換號碼牌。

而每年吸引萬人朝聖大安森林公園的「杜鵑花音樂會」，將於下午2時登場，觀傳局介紹，此次邀請了創作王子－黃霆睿、金曲謎樣新人－？te壞特、義大利籍型男歌手－吳子龍Giovanni、人氣樂團旺福，以及壓軸暖心獻唱的甜美歌手郭靜。

另外，觀傳局提到，今年北北基好玩卡也響應杜鵑花季活動，推出「2022台北杜鵑花季」限定版「漫步美食餐飲券」，3月1日至5月31日期間限定販售，每份原價100元，越早購買折扣越多，推廣線上訂、即刻用、零接觸交易，並適用於台大公館、永康等商圈超過30家特約合作店家，物超所值，賞花吃美食，視覺味蕾雙重饗宴。

花季期間也將舉辦「Instagram徵圖大賞」活動，只要將在「2022台北杜鵑花季」拍攝的照片上傳至Instagram，並tag「@taipeitravel」，hashtag「#taipeitravel」、「#台北杜鵑花季IG徵圖大賞」，同時將個人Instagram帳號設為公開，就有機會抽到北北基好玩卡推出的「漫步美食餐飲券」，還可以刊登照片在「2022台北杜鵑花季」官網上讓更多人看到。