快訊／柯文哲再失大將！　北市聯醫總院長黃勝堅重病請辭獲准

▲台北市長柯文哲、聯合醫院總院長黃勝堅。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣再傳人事異動！與柯文哲交情匪淺的聯合醫院總院長黃勝堅，長年有病在身，近期病況加劇拉警報，考量身體負荷已達極限，已在日前向柯請辭，預計在18日卸任，接任人選規劃從副總院長中擇一升任。

黃勝堅是台灣頂尖的神經外科名醫，擔任台大醫院金山分院院長時，與專長心肺重症的柯文哲共事20餘年，是柯少數真的有好交情的好友。也因此，當選台北市長後極需幫手的柯，特別邀黃入府執掌聯醫系統。

黃勝堅擔任總院長7年多來，充分發揮醫療專業，表現優異；尤其疫情期間坐鎮指揮、督軍，更是受到外界肯定。此外，黃人脈廣，也會充當任市府、議會間的溝通橋樑，如今黃離開，讓柯市府痛失大將。

不過，黃的請辭，卻也引爆幕僚去處安排的爭議。過去傳出不少爭議如利用市府職位協助打選戰，甚至爆出騷擾「學姊」黃瀞瑩的黃勝堅特助劉嘉仁（機要職），外傳打算循文化局長蔡宗雄模式，轉任事務官，藉此保留市府官位，未來即便柯文哲卸任，也能繼續留在北市府。

現任文化局長蔡宗雄日前被爆低調轉任參事，改以代理局長方式繼續執掌文化局，從政務官回鍋事務官，如此規畫被解讀是提前卡位，也等於看衰年底將參選市長的上司、現任副市長黃珊珊，引發市府內部熱議。面對傳聞，蔡宗雄一概否認，強調是為了公費留學計畫才恢復事務官身分。