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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電稱70次溝通！北市：拖2年才辦大型說明會　民眾均反對松湖變電所

▲▼ 柯文哲110年工業及服務業普查「臺北市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲 。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲與台電為東區門戶計畫被限電一事槓上。台電提及是因延宕23年的松湖超高壓變電所未完成，並盼北市府放行，但北市府認為台電與地方民眾溝通不足，且該區民眾皆持反對意見。針對台電10日稱辦理70次分眾溝通，台北市產發局再回擊，台電應持續與反對意見民眾溝通，若獲得多數民意支持，才能順利推動興建。

針對台電稱為興建松湖超高壓變電所，自2021年至2022年辦理超過70次小型分眾溝通，還曾舉辦200人以上大型公開說明會一事，台北市產發局10日晚間表示，溝通應以「能明確回應民眾意見，並且釐清問題」，才能獲得民意支持。

台北市產發局提及，台電於2019年7月向市府申請興建松湖超高壓變電所，考量市議會曾表達歷來當地民眾持反對立場，為協助解決民眾疑慮，北市府於2019年12月函請台電公司應與地方溝通並辦理說明會，台電公司2021年10月31日才辦理公開民眾參與的大型說明會，且現場與會的立委、市議員及民眾發言均持反對興建意見，顯示前期溝通仍有不足。

產發局指出，建議台電應持續與反對民眾溝通，並委託專業機構評估松湖變電所電磁波數據以向民眾說明，並在未來辦理分眾溝通時，確實邀請過去持反對意見的民眾參與，若獲得當地多數民意支持，才能順利推動變電所興建。

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