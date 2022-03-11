柯文哲4.8萬公費宴中企「拒公開名單」　議員批偷雞摸狗、規避監督

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柯文哲4.8萬公費宴中企「拒公開名單」　林穎孟批偷雞摸狗、規避監督

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲日前被目擊以北市府晚宴名義，請中國企業老闆吃飯，但柯說自己也會與歐美商會餐敘，且這回是由工總秘書長詢問而答應，人也是工總安排，沒什麼問題。不過，北市議員林穎孟反批，柯拿與歐美商會活動澄清是偷換概念，掩蓋柯市府拿4萬7590元市民公帑，私下宴請中企，偷雞摸狗，且至今不願公布與會名單。對此，北市府10日上午作出回應。

柯文哲2月24日被目擊與中國企業老闆吃飯，甚至是以「台北市政府晚宴」的名義宴請；隔日柯澄清，北市府長期以來與歐、美商會有定期餐敘，蒐集對方有無需要市府幫忙的地方；而工總秘書長說，台北市還有中國在台企業，所以自己就答應也辦一個餐敘，安排找人的部分是工總處理，就這麼簡單。「這是台北市政府正式的活動，也沒什麼問題。」

事隔數日，林穎孟10日上午在臉書以重提柯文哲宴請中企爭議。林指出，經過她持續向北市府索取資料，發現柯文哲根本在拿歐美商會活動偷換概念，掩蓋他和中國企業偷雞摸狗的事實；柯市府花費市府公帑4萬7590元宴請13名中國商人，至今卻仍不願意對議員提供中企出席名單和討論內容，還推稱「不方便、個資疑慮」，根本在規避監督。

林穎孟也指，柯文哲說這是北市府正式活動，卻從未比照過往歐美商會餐敘活動，大陣仗發新聞公告、發布照片、公開討論內容或簽署協約，面對中國，他就偷偷摸摸，用話術騙人。「過去柯市府與歐美商會吃飯，皆是商會在台舉辦的公開活動，市府是商會邀請參加，公開透明。不像柯市長今年是自己主動拿市民公帑，私下和中國商人吃飯，性質完全不同，到底談了什麼，沒人知道。」

林穎孟引述媒體報導，表示柯市府請客的中國企業包含銀行業與航空業，如中國建設銀行和東方航空等共產黨營企業。但比方中國東方航空董事長劉紹勇，就是中國共產黨組書紀，中共上海市第十屆市委委員，中共十八大代表，第十一屆全國人大代表。中國銀行及中國建設銀行董事長、黨委書紀劉連舸、田國立，都是資深優秀共產黨高層。

林穎孟文末向柯文哲喊話，請柯比照過去歐美商會活動，公開所有出席名單、討論內容！對市民交代。

▲林穎孟10日控柯文哲拿4萬7590元公費，私下宴請中企，偷偷摸摸還規避監督。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲林穎孟10日控柯文哲拿4萬7590元公費，私下宴請中企，偷偷摸摸還規避監督。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

對於林穎孟的指控，北市府發言人陳智菡回應，「與各國人士交流、市府以禮相待，事無不可告人之處。」照林議員邏輯，任何與中國人士交流必然等於邪惡，應將這些有中國背景人士驅逐出境。

「其質詢只有意識形態，毫無證據下指控一位民選市長『偷偷摸摸、騙人、偷雞摸狗』不知民主素養何在？」陳智菡也批林穎孟，仗勢欺人，動輒要柯文哲給交代，就像要求員工請生理假要出示證據一樣讓人無言，不知議員助理是否又大換血，才自行產出此種荒腔走板的質詢？

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