　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老縣長曹啟鴻初選力挺鍾佳濱　建議周春米入閣、莊瑞雄繼續當民代

▲前屏東縣長曹啟鴻出席「屏東鐵三角 推昇大南方」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲曹啟鴻今天表態力挺鍾佳濱，還是要當「公道伯」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均已登記參選。屏東縣前縣長曹啟鴻11日上午表示，他過去曾經大力相挺周、莊等人，「不希望台北有一個派系特別支持某個人，也不希望有人利用某些資源抑制某些候選人」，呼籲屏東應秉持民進黨初選的優良傳統，並表態支持鍾佳濱當縣長是「幫屏東找到好人才」，周可入閣歷練、莊則可續任民代為黨辯護。

曹啟鴻、屏東縣前代理縣長吳應文、環境與發展基金會資深顧問陳文卿、前台船總經理曾國正、民進黨立委郭國文今天上午出席「屏東鐵三角，推昇大南方」記者會，現場播放台南市長黃偉哲、高雄市前副市長林仁益的推薦影片，力挺鍾佳濱當縣長。

黃偉哲透過影片中力挺說，他跟鍾佳濱是1996年步入政壇的「同梯」，台南與屏東同為農業大縣，要一起延續互助合作的精神，「屏東需要一個好縣長，佳濱就是一個好縣長」。

曹啟鴻會中則表示，很多人問他，為什麼表態支持某位候選人，其實不然，他是為了幫屏東找到最好的人才，例如，8年前推薦周春米擔任不分區立委，3年前莊瑞雄因選區變動求助自己，也毫不猶豫地幫助莊，後來亦為了國會穩定，義不容辭地為無黨籍立委蘇震清助選。他說，自己是「屏東地公共財」，要為屏東找到好的人才、放在對的位置上。

曹啟鴻強調，他在屏東向來有一定的公評，走到哪裡都很受歡迎，並引述英國前首相邱吉爾名言「如果我們只停留在現在，我們一定會失去未來」表示，鍾佳濱了解農漁觀光、努力推動屏東科學園區，又提出發展太空產業等主張，「我自認為我在為屏東找好縣長，我要做公道伯」。

曹啟鴻建議，周春米可以法律人才身份留在內閣歷練，莊瑞雄則擁有台北、屏東民代經驗，應該繼續為好的政策辯護，至於地方首長，則需要稱職的國會議員、幹練的部會閣員相挺，地方執政才會順利，「鐵三角」才能為屏東鄉親創造更多的福祉。

媒體追問，是否認為屏東縣長潘孟安「濫用行政資源」來支持周春米？曹啟鴻僅低調避答說，自己一直關注再生能源、水資源等政策，「至於他（潘孟安）是不是濫用行政資源，我很少去涉及這方面，沒有辦法回答」，但是在屏東很多人可以回答這個問題。

▲前屏東縣長曹啟鴻出席「屏東鐵三角 推昇大南方」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委郭國文主持「屏東鐵三角 推昇大南方」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
台中街頭驚見近億元「移動豪宅」行走中！　底下一票歪樓
「我想留台灣，離開會心碎」！8歲童淚求蔡英文　律師提9關鍵
快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警
俄羅斯宣布停火！　開放5城市讓烏克蘭人撤離
俄兵死屍遍地！烏克蘭將軍嗆「通通拿去餵狗」：我們不可能收屍
8歲妹淚求「想留在台灣」　呂秋遠出手了！
北市前獅子會長勒斃女友！　判決出爐
福原愛離婚親自打電話求助！　美魔女律師罕揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老縣長曹啟鴻初選力挺鍾佳濱　建議周春米入閣、莊瑞雄繼續當民代

快訊／柯文哲再失大將！　北市聯醫總院長黃勝堅重病請辭獲准

柯文哲4.8萬公費宴中企「拒公開名單」　議員批偷雞摸狗、規避監督

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

高虹安爆政府APP淪「數位錢坑」　10億Taiwan Plus下載量僅3.6萬次

「303大停電」查電廠值班主任通聯紀錄　王美花：沒確認步驟釀失誤

吳斯懷挨批「立法院台奸」　好友馮世寬：我希望他不是

快訊／好可怕！北捷台大醫院站突冒濃煙、燒焦味　列車靠站拔腿逃

憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂定專法建立採購、議價機制

吳斯懷遭酸舔中　蘇貞昌：贊同中國不是台灣主流民意

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

老縣長曹啟鴻初選力挺鍾佳濱　建議周春米入閣、莊瑞雄繼續當民代

快訊／柯文哲再失大將！　北市聯醫總院長黃勝堅重病請辭獲准

柯文哲4.8萬公費宴中企「拒公開名單」　議員批偷雞摸狗、規避監督

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

高虹安爆政府APP淪「數位錢坑」　10億Taiwan Plus下載量僅3.6萬次

「303大停電」查電廠值班主任通聯紀錄　王美花：沒確認步驟釀失誤

吳斯懷挨批「立法院台奸」　好友馮世寬：我希望他不是

快訊／好可怕！北捷台大醫院站突冒濃煙、燒焦味　列車靠站拔腿逃

憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂定專法建立採購、議價機制

吳斯懷遭酸舔中　蘇貞昌：贊同中國不是台灣主流民意

8歲女淚求留台！空姐母曾街頭遭潑糞、瀝青　犯案男子：認錯人

愛喝手搖飲她1招省錢頓悟　老饕認證：少了冰塊就沒那麼好喝

挑選內褲三大法則！材質、剪裁超重要　選對才不會悶出病

Twitch加入制俄行列！收益無法領取　百萬追隨實況主：逃不開普丁

萬波中正繼承新庄剛志？日媒整理入團4年大爆發定律

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

下單前先看！　iPhone SE3有這「2大缺點」

婦人騎機車自摔鳳梨田　屏東警熱心救援協助牽車

大聯盟解封了　張育成準備啟程赴美當「守護者」

超驚悚！30cm鋼筋「插眼貫穿腦」命垂危　他奇蹟存活3個月返家

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／北捷台大醫院站突冒濃煙、燒焦味

投蔡是「817萬不用腦筋的人」　洪秀柱：害台走入絕境

快訊／1個月後解封策略明朗？　陳時中：有這個可能

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

500萬援烏目的曝　涉外幕僚：北京憂「今日普丁明日習近平」成真

林昶佐要求國防部開放民間兵源　網酸：你先上啊

美國也用核電　前核四廠長：核四可以馬上補電力缺口

民進黨執政6年5次大停電　李貴敏：蔡英文政見跳票

張志豪3年爭取破6.5億經費、3000選服　力拼連任中和議員

林智堅找鋼琴老師　初戀親密照意外曝

韓國瑜遊金門！韓粉熱情搶拍

民進黨南投縣長確定辦民調初選 蔡培慧對決集集鎮

陸聘84名台人擔任調解員　陸委會：未違法

更多熱門

相關新聞

綠營有人推銷「陳建仁選北市」　他：要用2022來卡2024

綠營有人推銷「陳建仁選北市」　他：要用2022來卡2024

民進黨年底縣市長選舉布局中，前副總統陳建仁與衛福部長陳時中被視為最強「活棋」，有望前者選台北市，後者出戰桃園市，但媒體人黃揚明則指，綠營現在已有一群人期待陳建仁選北市，連媒體也大力推銷，恐是想用2022來卡2024，畢竟陳建仁若選了就沒有挑戰2024的空間，對誰有利不言可喻。

烏俄情勢座談　蘇紫雲：國防預算4800億才能不對稱作戰

烏俄情勢座談　蘇紫雲：國防預算4800億才能不對稱作戰

烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

莊瑞雄爭取「蓮霧果樹防護網補助」　今年起每公頃3.3萬元

莊瑞雄爭取「蓮霧果樹防護網補助」　今年起每公頃3.3萬元

關鍵字：

民進黨屏東縣莊瑞雄周春米鍾佳濱蘇震清

讀者迴響

熱門新聞

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面