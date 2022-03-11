老縣長曹啟鴻初選力挺鍾佳濱　建議周春米入閣、莊瑞雄繼續當民代

▲曹啟鴻今天表態力挺鍾佳濱，還是要當「公道伯」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均已登記參選。屏東縣前縣長曹啟鴻11日上午表示，他過去曾經大力相挺周、莊等人，「不希望台北有一個派系特別支持某個人，也不希望有人利用某些資源抑制某些候選人」，呼籲屏東應秉持民進黨初選的優良傳統，並表態支持鍾佳濱當縣長是「幫屏東找到好人才」，周可入閣歷練、莊則可續任民代為黨辯護。

曹啟鴻、屏東縣前代理縣長吳應文、環境與發展基金會資深顧問陳文卿、前台船總經理曾國正、民進黨立委郭國文今天上午出席「屏東鐵三角，推昇大南方」記者會，現場播放台南市長黃偉哲、高雄市前副市長林仁益的推薦影片，力挺鍾佳濱當縣長。

黃偉哲透過影片中力挺說，他跟鍾佳濱是1996年步入政壇的「同梯」，台南與屏東同為農業大縣，要一起延續互助合作的精神，「屏東需要一個好縣長，佳濱就是一個好縣長」。

曹啟鴻會中則表示，很多人問他，為什麼表態支持某位候選人，其實不然，他是為了幫屏東找到最好的人才，例如，8年前推薦周春米擔任不分區立委，3年前莊瑞雄因選區變動求助自己，也毫不猶豫地幫助莊，後來亦為了國會穩定，義不容辭地為無黨籍立委蘇震清助選。他說，自己是「屏東地公共財」，要為屏東找到好的人才、放在對的位置上。

曹啟鴻強調，他在屏東向來有一定的公評，走到哪裡都很受歡迎，並引述英國前首相邱吉爾名言「如果我們只停留在現在，我們一定會失去未來」表示，鍾佳濱了解農漁觀光、努力推動屏東科學園區，又提出發展太空產業等主張，「我自認為我在為屏東找好縣長，我要做公道伯」。

曹啟鴻建議，周春米可以法律人才身份留在內閣歷練，莊瑞雄則擁有台北、屏東民代經驗，應該繼續為好的政策辯護，至於地方首長，則需要稱職的國會議員、幹練的部會閣員相挺，地方執政才會順利，「鐵三角」才能為屏東鄉親創造更多的福祉。

媒體追問，是否認為屏東縣長潘孟安「濫用行政資源」來支持周春米？曹啟鴻僅低調避答說，自己一直關注再生能源、水資源等政策，「至於他（潘孟安）是不是濫用行政資源，我很少去涉及這方面，沒有辦法回答」，但是在屏東很多人可以回答這個問題。